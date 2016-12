Papa Francesco: "La convivialità è un termometro per misurare i rapporti"

Il parlare e il condividere opinioni divengono quindi, secondo le parole del Papa, "un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c'è qualcosa che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, o lo smartphone, è una famiglia 'poco famiglia'".



Il discorso del Papa si concentra in seguito su un altro aspetto in relazione alla condivisione: "Il nutrimento non è sempre il simbolo di una giusta condivisione dei beni, capace di raggiungere chi non ha né pane né affetti. Nei Paesi ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo, e poi lo siamo di nuovo per rimediare all'eccesso".



Quando non c'è convivialità, quindi, c'è egoismo e troppo spesso le persone si lasciano condizionare nella propria condotta dai messaggi allettanti che le vengono proposti, modificando, o meglio, sminuendo tutti quei momenti che sono alla base del vivere. La stessa pubblicità, ha concluso Papa Francesco, ha ridotto la quotidianità "a un languore di merendine e a una voglia di dolcetti. Mentre tanti, troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. E' un po' vergognoso"