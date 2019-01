Veneto: dieci giorni in compagnia del radicchio rosso

E’ bello come un fiore e buono come un vero protagonista della tavola invernale. Il radicchio rosso, con il suo bel colore violaceo e il suo tipico retrogusto amarognolo, è il protagonista di una gustosa sagra invernale a Zero Branco, in provincia di Treviso da venerdì 11 a domenica 20 gennaio. Ci sono gli stand gastronomici per le degustazioni e un percorso per scoprire le varie fasi della lavorazione di questo prodotto che si fregia del marchio IGP.