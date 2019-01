Passo del Tonale: il ghiaccio suona bene

Passo del Tonale: la straordinaria musica di ghiaccio Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 1 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 2 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 3 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 4 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 5 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 6 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 7 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 8 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 9 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 10 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 11 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 12 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 13 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 14 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 15 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 16 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 17 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 18 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 19 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 20 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 21 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 22 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 23 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 24 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 25 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 26 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 27 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 28 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 29 di 40 Foto di Francesca Padovan Ufficio stampa 30 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 31 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 32 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 33 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 34 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 35 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 36 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 37 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 38 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 39 di 40 Credits Gabriele Debetto. Foto concerto Inaugurale Ice Music Ufficio stampa 40 di 40 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’idea è nata dal sogno di un artista americano, Tim Linhart, appassionato scultore di questo gelido materiale. Il suo fervore è arrivato al punto da offrire le sue opere ai gestori degli impianti di sci come pagamento per lo skipass che non aveva i soldi per comprare. Con il passare del tempo la sua abilità nel lavorare il ghiaccio si e affinata al punto da realizzare con questo gelido materiale strumenti musicali perfetti e soprattutto in grado di suonare. “Il ghiaccio è un materiale acustico inaspettatamente diverso” spiega l’artista, ”Il termine ‘cristallino’ è un’ottima descrizione del suono del ghiaccio: puro, trasparente e definito. Ciò che non ci si aspetta sono tutti i suoni profondi, armoniosi, delicati, caldi e intensi creati dal ghiaccio”.



Per ascoltare questa musica glaciale, la cornice perfetta è l’Ice Dome, edificato a 2600 metri di altezza, sul ghiacciaio Presena. La struttura è accessibile a tutti gli appassionati di sci e ai turisti che soggiornano in Val di Sole e in Valle Camonica in questa stagione invernale, ed è raggiungibile anche dai non sciatori, visto che è collegata con la moderna cabinovia che parte dal Passo Tonale. Il calendario di appuntamenti del Festival, promosso da Consorzio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale e Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi in collaborazione con Trentino Marketing, è molto nutrito e prevede quattro concerti a settimana, il giovedì, il sabato e la domenica. Gli appuntamenti del giovedì vedono la presenza dell’Ice Music Orchestra, una formazione di sei artisti residenti, che offrono al pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica al folk, dal contemporaneo alle scritture originali. I concerti del sabato (cui si aggiungono due appuntamenti domenicali) sono dedicati a progetti musicali di valore, in cui si alternano vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.



“L’intera esperienza di Ice Music è ultraterrena” spiega ancora Tim Linhart. “Salire su una montagna di notte è già abbastanza avventuroso. Entrare in una sala concerto all’interno di un igloo è come entrare in una discoteca in paradiso: l’orchestra di ghiaccio e le mura scintillano e risplendono, irradiando i fluidi colori dell’arcobaleno”. E le sonorità garantite dagli strumenti di ghiaccio sono impareggiabili.



La prenotazione è obbligatoria.