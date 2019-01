Le prime sagre di inizio d’anno

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE SCULTURE IN NEVE - San Candido e San Vigilio di Marebbe (Bolzano)- Hanno a disposizione solo un maxi blocco di neve e, come attrezzi, filo spinato, seghe e palette: sono i trenta artisti provenienti da tutto il mondo che si sfidano tra le montagne dell'Alto Adige nella creazione di gelidi capolavori. Si comincia a San Candido da mercoledì 9 a venerdì 11 gennaio, e si prosegue a San Vigilio di Marebbe da lunedì 14 a mercoledì 16 gennaio. Le sculture, una volta terminate e premiate, restano ad abbellire gli angoli più suggestivi dei due villaggi, anche grazie a un apposito impianto di illuminazione notturna, fino a quando il tepore non le scioglierà. INFORMAZIONI: www.snow-festival.com.



CARNEVALE STORICO - Pont Saint Martin (Aosta) – Non tutti lo sanno, ma per tradizione il Carnevale incomincia il 7 gennaio, anche se i festeggiamenti entrano nel vivo solo qualche settimana dopo. Il primo Carnevale a dare il via a mascherate e cortei con coriandoli è il Carnevale storico valdostano di Pont Saint Martin, che ha tra i suoi protagonisti il Santo Vescovo Martino, il suo nemico Satana, il Console Romano, i Tribuni della Plebe, le Guardie Romane e il loro Comandante e infine la Ninfa del Lys accompagnata dalle sue Ancelle. Ci sono le sfilate, la corsa delle bighe, i carri allegorici del paese e dei centri vicini. INFO: www.carnevalepsm.it.



PRESEPE DI SABBIA - Lignano Sabbiadoro (Trieste) - C'è tempo fino al prossimo 27 gennaio per ammirare il gigantesco presepe di sabbia realizzato nel comune friulano di fronte all'ufficio spiaggia 4, nei pressi della Terrazza a mare, ad opera degli artigiani dell'Accademia della sabbia convenuti da tutta Italia. Il tema dell'edizione 2018-19 è il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. www.lignanosabbiadoro.com.



TATOO - L'ARTE SULLA PELLE – Torino - Prosegue fino al prossimo 3 marzo la mostra dedicata ai tatuaggi di tutto il mondo, ospitata presso il MAO, Museo d'Arte Orientale in via San Domenico 11 a Torino. Un cammino attraverso la storia, l'origine e i significati sociale e culturali del tatuaggio, alla coperta degli stili e dell'evoluzione di una forma d'arte antichissima, diventata ormai vero e proprio fenomeno sociale. INFO: www.maotorino.it.



I CANUNSEI DE SANT’ANTONE - Castelcovati (Brescia) – Una bella festa patronale che da venerdì 11 a domenica 20 gennaio offre la golosa opportunità di scoprire i casoncelli, i gustosi ravioli locali. In onore di Sant'Antonio Abate gli abitanti si raccolgono intorno alla tavola e fanno rivivere un’antica festa del mondo contadino: Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, è legato da una lunga tradizione ai riti religiosi e alle gioie della buona tavola. Nei giorni di festa sono in programma tornei a squadre per i ragazzi, saggi di danza e mostre fotografiche, letture ad alta voce per i bambini, tombolate e premiazioni, oltre ai riti religiosi e alle proposte enogastronomiche. INFORMAZIONI: www.comune.castelcovati.bs.it.



FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE E SAGRA DELLA PORCHETTA - Sant'Antonio Abate (Napoli) - Sant'Antonio Abate è un antico borgo campano in cui lo spirito del commercio, dello scambio di prodotti e di bestiame, viene celebrato ogni anno nei giorni tradizionalmente dedicati al santo eremita. Grande protagonista è la carne suina, in particolare la porchetta. La festa si svolge da venerdì 11 a domenica 20 gennaio, con undici giorni di riti e celebrazioni della più antica tradizione tra spettacoli, concerti di musica popolare, attività culturali, momenti ricreativi e divertenti. In concomitanza si svolge la tradizionale fiera del bestiame, il cui ingresso è, come sempre, gratuito.