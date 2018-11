La Siena più misteriosa, da scoprire di notte

Un viaggio fortemente emozionale affidato alla suggestione del racconto, della parola: si cammina in punta dei piedi, a notte fonda, lungo strade spesso trascurate dal frettoloso turista diurno, ascoltando le più spaventose storie “di paura” senesi dalla viva voce di Massimo Biliorsi, giornalista e scrittore che da anni dedica le sue ricerche ai racconti popolari e alle fiabe.



Il cuore antico della città - Ci si muove così in luoghi intrisi di misteriche presenze e di inquieti personaggi: fantasmi, streghe, licantropi e vampiri diventano ideali “cantastorie” che conducono, attraverso il racconto delle loro vicende umane e ultraterrene, ad ammirare angoli più insoliti della città. Dalla basilica di San Domenico al palazzo del Magnifico, da piazza Provenzano alla Valle di Porta Giustizia, da piazza del Campo a via San Marco, il cuore più antico di Siena diventa così teatro per un mondo fantastico fatto di storie senza tempo e personaggi sospesi.



Le prenotazioni - L’organizzazione è curata dalla società Bravo Bravissimo. I tour si svolgeranno con un minimo di 15 partecipanti e non potranno avere più di 25 partecipanti. Tutti gli itinerari sono in lingua italiana, ma è possibile richiedere la traduzione simultanea in lingua inglese. Questo l'idirizzo mail per maggiori informazioni ed eventuali prenotazioni: info@bravobravissimo.eu