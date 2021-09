Valdobbiadene, capitale del Jazz

Con la direzione artistica di Vincenzo Barattin (ArteRitmi), l’edizione 2021 di ValdobbiadeneJazz, partita giovedì 23 settembre, ospita grandi nomi italiani e internazionali, ma lascia anche spazio ai giovani. Gli appuntamenti sono distribuiti in location iconiche, tra cui il secolare parco di Villa dei Cedri e l’antica Chiesa di San Gregorio, passando per l’Auditorium Piva e per locali, cantine e osterie. L’evento conclusivo del festival, inoltre, è ospitato nella prestigiosa cornice dell’hotel Villa Soligo, in comune di Farra di Soligo.



Dopo i due concerti di pertura di giovedì 23 settembre con Paul Millns, uno dei grandi nomi del British Blues e con Nartan Savona, Millns sarà di nuovo protagonista di un Jazz Club Live che andrà in scena lunedì 27 settembre e che si preannuncia davvero speciale.

C’è poi grande attesa per Dario Carnovale e per Gegè Telesforo. Il primo, pluripremiato pianista, presenta venerdì 24 settembre alle 21 presso l’auditorium Piva il suo nuovo progetto in trio con Marc Abrams al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Gegè, compositore, cantante, polistrumentista, produttore e divulgatore musicale, ha vinto per dieci anni consecutivi il ‘Jazzit Award’ come miglior voce maschile ed è l’unico artista italiano che si possa fregiare del titolo di ‘Groove Master’. Stessa location il giorno successivo per Gegé Telesforo, il quale si esibisce in quartetto con Dario Deidda, Domenico Sanna e Michele Santoleri.



A coronamento di un cartellone da incorniciare, lunedì 27 tocca a Flavio Boltro, uno dei più grandi trombettisti italiani, che si esibisce in quartetto con Lorenzo Conte, Andrea Michelutti e Luca Mannutza. Come anticipato, spetta a Sergio Cammariere, una carriera quasi trentennale, chiudere la rassegna, presentando il suo ultimo lavoro, “La fine di tutti i guai”. Nella sua performance di martedì 28 settembre è affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti: Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano. Nel parco secolare della villa, la grande musica si intreccerà a una cena gourmet, gestita da Tino Vettorello, chef della Mostra del Cinema di Venezia.

Il cartellone completo del Festival è online sul sito della manifestazione: www.valdobbiadenejazz.com.