Val Gardena in Costume: lo spettacolo della tradizione

UN COSTUME CANGIANTE - Il costume gardenese è ancora oggi uno dei più ricchi e interessanti di tutto l'arco alpino e viene indossato soprattutto in occasione di processioni, grandi feste religiose e cortei folcloristici. Una caratteristica del costume della Val Gardena è la sua versatilità. Un tempo si poteva distinguere ogni aspetto della società attraverso il costume; con il passare degli anni e del cambiamento dello stato civile, veniva introdotto un nuovo abito.



CNEIDL E BAGANA - In occasione di festività importanti, tutti i gardenesi indossavano "Cneidl e Bagana", un cappello nero, con un cappotto abbinato. Come molti costumi tradizionali, anche quello della Val Gardena indica anche se una donna sia sposata o ancora nubile; in questo caso, è il copricapo a indicare lo stato civile. Anche per gli uomini, dal costume si evince chi sia sposato o ancora celibe.



IL CORTEO - Val Gardena in Costume si svolgerà quest’anno a Ortisei il 4 agosto e sarà inserito in una grande festa. Sul palco si esibiranno bande musicali della Val Gardena che suoneranno musica tradizionale e moderna connessa alla regione. Il repertorio comprenderà anche danze popolari e il momento clou della festa sarà, proprio, il grande corteo con costumi tradizionali. Naturalmente si potranno anche gustare cibi e bevande del territorio presso i vari stand.