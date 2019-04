Umbria: Pic & Nic a Trevi tra musica e merende

“Pic&Nic a Trevi. Arte, musica e merende tra gli olivi” compie 12 anni e riesce, nella sua genuina semplicità a richiamare giovani e famiglie. Un’occasione per festeggiare l’arrivo della primavera, per tornare bambini mangiando e giocando tra gli ulivi.



Golosi appuntamenti - Il Picnic sarà preparato con prodotti a chilometro zero e si terrà tra gli Ulivi di Villa Fabri dalle 12 alle 17. Il Pic&nic è anche gluten free e per i bambini è previsto un “mini PicNic”. Concerti si terranno durante tutto l’evento sia nel Ninfeo di Villa Fabri, appena sopra l’uliveto, sia lungo le vie del centro storico dove sono previsti il Mercato del Contadino e il Mercato dell’Antiquariato. Durante i due giorni si terranno degustazioni di olio extravergine di oliva Dop Umbria, di tartufo, laboratori per le ricette con le erbe campagnole e con i fiori. Per i bimbi, nel ninfeo di Villa Fabri sarà possibile partecipare ad una grande gara di ruba fazzoletto. Trekking a piedi e in bicicletta tra gli ulivi della Fascia Olivata, corsi di potatura degli olivi, passeggiate alla ricerca di fiori e erbe spontanee commestibili, caccia al tartufo con cani e cavatori esperti e raccolta di asparagi.



Arte e artigianato - In contemporanea al picnic a Trevi le sale affrescate della Villa Fabri ospiteranno il lavoro creativo degli artigiani, che parteciperanno alla 7^ edizione della rassegna Artigianinnovatori. Una selezione accorta di artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto differenti, che uniscono il saper fare, al design, all’arte, all’architettura, all’illustrazione. La rassegna sarà anche un momento di gioco e divertimento per i bambini di tutte le età, un momento di condivisione familiare fuori dal frastuono della vita quotidiana.In programma una mostra dell’artista russo Petr Davydtchenko a Palazzo Lucarini.



La Fascia Olivata Assisi-Spoleto - È tra le principali aree olivicole della regione Umbria e conserva un paesaggio dove il rapporto tra olivicoltura e storia si presenta particolarmente forte: borghi storici, castelli e complessi religiosi si trovano immersi negli oliveti che ricoprono le pendici, arricchiti da terrazzamenti, lunette e ciglioni, mentre nella parte pianeggiante, querce monumentali delimitano i seminativi. Recentemente è stata inserita nei Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della Fao.



Per maggiori informazioni: www.picnicatrevi.it