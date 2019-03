Riviera Apuana, bellezza italiana tutta da scoprire

Un territorio in fondo poco conosciuto, ma con una costa non estesa ma stupenda e ricco di cultura e arte, di vigneti, di suggestivi borghi collinari, di un settore enogastronomico notevolissimo e con la possibilità di passare nel raggio di pochi chilometri dalla spiaggia alla montagna, attraverso percorsi di arte, cultura e tradizioni.



Magnifiche spiagge - La costa è caretterizzata da spiagge di sabbia fine, lambite in alcuni tratti dal bosco mediterraneo e da fresche pinete. Selvagge e tranquille nella stagione invernale, le spiagge si animano di voci e colori già con i primi caldi primaverili. Le località di Marina di Massa, Marina di Carrara e Cinquale di Montignoso, con stabilimenti balneari frequentati sin dagli inizi del secolo scorso, sono dotate di strutture ricettive che offrono ogni comfort e di aree attrezzate per un soggiorno all’insegna del relax, del divertimento e dello sport. Il Club Nautico di Marina di Carrara e il pittoresco porticciolo di Cinquale di Montignoso offrono approdo turistico a yacht e imbarcazioni da diporto.



Le cave di Michelangelo - A pochi chilometri dal mare si aprono le bianche e spettacolari cave di marmo, famose in tutto il mondo, che oggi possono essere scoperte attraverso tour ad alto tasso di emozione e rappresentano un set naturale e suggestivo per eventi indimenticabili. Conosciute sin dai tempi dei Romani, ch in questo territorio fondarono la colonia di Luni, hanno fornito ai più grandi artisti, uno fra tutti Michelangelo Buonarroti, marmo pregiato per realizzare capolavori immortali. Marmo che ancora oggi viene utilizzato nei laboratori e atelier di scultura dove operano maestranze qualificate ed è possibile vivere da vicino l’esperienza della pietra che diventa arte.



Arte e cultura - L’imponente mole del Castello Malaspina di Massa, che domina la città dall’alto di un colle roccioso, il maestoso Palazzo Ducale, che si affaccia sulla scenografica Piazza Aranci, il Duomo di Carrara, di origine medievale e interamente realizzato in marmi apuani, la prestigiosa Accademia di Belle Arti, con sede nell’antico castello e Palazzo del Principe, e ancora castelli da fiaba come quello di Fosdinovo, musei, residenze storiche, piazze, chiese e fontane accompagnano il visitatore alla scoperta di inaspettate ricchezze monumentali e architettoniche.



Il vino Candia - Terra di transiti e di storia antica, la Riviera Apuana è un angolo di Toscana che fu attraversato nel Medioevo dalla Via Francigena, Itinerario Culturale d’Europa . Ai piedi delle Apuane vigneti verdeggianti si estendono lungo scoscesi pendii terrazzati affacciati sul mare. Qui la vite viene coltivata da epoche remote. Sono le Colline del Candia, zona di produzione dell'ottimo vino Candia dei Colli Apuani DOC. Lungo la Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana si possono scoprire poderi, agriturismo, enoteche e imprese artigiane, ove fermarsi per degustare o acquistare vini e prelibatezze locali, visitare cantine o passeggiare tra i vigneti.



Sapori autentici - La cucina offre appetitosi piatti sia di carne sia di pesce e si caratterizza per il diffuso utilizzo di erbe aromatiche, ingredienti base di zuppe, frittate, torte, insalate e polente.Molto apprezzate e frequenti sulle tavole apuane e nei numerosi locali e trattorie sono le varietà di pasta fatta in casa e i piatti a base di legumi, quali il tipico "minestrone di taghiarin", cotti nei fagioli, nonché i ricchi tordelli (o ravioli), con ripieno di carne, mortadella e bietola. Da non dimenticare il pecorino della costa apuana, il pane e le focacce cotte nei forni a legna da gustare con gli ottimi salumi locali (il biroldo, la salsiccia, la pancetta). Soprattutto sulla costa, si trovano molti ristoranti in cui è possibile gustare del buon pesce accompagnato dagli ottimi vini del territorio, tra i quali il Candia dei Colli Apuani DOC o il Colli di Luni DOC. Tra i gustosi piatti spiccano il baccalà marinato, i muscoli ripieni, le acciughe al forno con patate.



Per maggiori informazioni: www.aptmassacarrara.it