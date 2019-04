Alto Adige, una primavera di benessere a km zero

Erbe aromatiche, siero di latte, mela, lana, minerali: tutto ciò che questo territorio offre diventa una coccola a cui è difficile sottrarsi perché semplice, autentica e rigenerante come la natura e la cultura da cui prende vita.



Il bagno nel fieno - In molti casi questa naturale propensione al relax è un’eredità contadina, nata e tramandata per il bisogno di riposarsi e di curarsi con i prodotti a disposizione. L’immersione nel fieno è riconosciuta, oggi, come un approccio terapeutico in grado di favorire la circolazione sanguigna, di rafforzare il sistema immunitario, regalando ore di relax con un’azione depurativa. Tutto merito di questa modesta materia prima, unita a un mix di erbe aromatiche e fiori di montagna.



Bagni di lana - Anche il bagno nella lana di pecora della Val d’Ultimo – una razza ovina autoctona - è una pratica parecchio rigenerante in grado di trasmettere al corpo un calore naturale, che penetra a livello epidermico sciogliendo le tensioni. La lana, raccolta in una vasca di legno di cembro e mescolata con profumate erbe di montagna, avvolge il corpo ed emana un piacevole tepore e un delizioso profumo.



Il magico Pino Mugo - Un altro alleato del benessere viene dal mondo vegetale. Si tratta del Pino Mugo, una pianta officinale particolarmente resistente, che cresce soprattutto in Val Sarentino. I suoi effetti sono purificanti: l’olio che se ne ricava cura tosse e raffreddore, contusioni, storte e strappi muscolari. Si può usare nei bagni, avvolti in un lenzuolo e immersi in trucioli di Pino Mugo ancora caldi; oppure nei massaggi con l'olio essenziale o ancora negli impacchi e per il peeling.



Come Cleopatra - Dal siero di latte vengono invece prodotti cosmetici naturali nel maso Unteregger. Il siero è il liquido residuo che si forma durante il processo di produzione del formaggio ed è un prezioso elemento ricco di sostanze nutrienti come vitamine del gruppo B, proteine del latte, calcio, potassio, fosforo e iodio. Oltre a essere idratante, le proteine contenute nel siero aiutano a rafforzare le fibre di collagene presenti negli strati superiori dell’epidermide, migliorandone l’idratazione e facendola apparire più fresca e liscia.



Peeling marmoreo - Anche la polvere del marmo di Lasa diventa un ingrediente magico per valorizzare la bellezza. “L’oro bianco” della Val Venosta viene utilizzato per ottenere un fantastico peeling: una base di crema nutriente con granulato fine di mandorle e polvere di marmo dall’effetto purificante ed esfoliante, il marmo di Lasa viene impiegato anche nei tratta-menti benessere firmati Terme Merano per una pelle particolarmente morbida, rinnovata e lucente.



La quarzite curativa - Tra i prodotti benefici dell’Alto Adige si annovera anche la quarzite argentea, ricca di silicio, potassio, rame, zinco e rari cristalli preziosi: viene considerata dai naturopati una pietra curativa che calma diverse infiammazioni a livello fisico. Le vibrazioni del quarzo insieme al profumo dell’olio di ginepro riscaldato e ad una nuova tecnica di massaggio portano a un perfetto relax.



