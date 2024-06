Trentino: nove giorni di “Fiori, erbe e sapori”

Il foraging è la nuova eco-tendenza che invita ad andare per campi e boschi alla ricerca di erbe spontanee, come hanno sempre fatto le donne di questa zona, per raccoglierle e trasformarle in squisite ricette che oggi appartengono alla cosiddetta “biogastronomia”. Tra le numerose iniziative in programma, segnaliamo le visite botaniche ai campi di melissa, fiordaliso, calendula, alla scoperta di una straordinaria fioritura in compagnia di una guida esperta del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, nelle quali si respira un’aria di leggerezza e di libertà, resa ancora più piacevole dalla gioia di un picnic di primavera al Rifugio Passo Valles e della merenda dolce di Malga Venegia. Si raggiunge anche la piccola frazione di Grumes, per assaporare un profumato aperi-gin cembrano, con Bruno Pilzer, e una passeggiata fino al Bici-Grill, e per scoprire tutti i segreti della tisana dell’azienda agricola GioVe.