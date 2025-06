Touring Club: nel weekend tanti luoghi “Aperti per voi”

Torna, da venerdì 13 a domenica 15 giugno in 50 città italiane il grande evento "Touring Aperti per Voi sotto le Stelle", una grande festa diffusa con musei, aree archeologiche, palazzi storici, chiese e molto altro aperte al pubblico e visitabili. Sono in programma ben 100 appuntamenti dedicati a cittadini e turisti che potranno partecipare a esperienze straordinarie in luoghi inconsueti, accessibili eccezionalmente per l'occasione, ma anche ai volontari che, grazie alla loro accoglienza, contribuiscono a tenere aperti siti e monumenti di tutta Italia. Sono in programma intermezzi musicali, aperitivi al tramonto, visite teatralizzate, conferenze astronomiche, passeggiate letterarie e molto altro. Alcuni eventi sono su prenotazione.