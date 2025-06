Cavalcata Oswald Von Wolkenstein: in Alto Adige tra sport, folklore, storia

Nella giornata di sabato ci sarà lo spazio per andare in visita alle scuderie più eccentriche e lussuose che si possano immaginare: il Gallaria a Fiè allo Sciliar è un luogo in cui 18 i cavalli arabi vivono letteralmente in un museo di arte contemporanea e si rilassano a suon di musica, potendosi muovere liberamente dall’interno di un antico maso in box luminosi, passando fra opere d’arte e poi all’esterno galoppando in un’ampia radura verdeggiante, paesaggio tipico dell’altipiano, per pascolare felici. Sarà per questo che sono così belli da essere richiesti in tutto il mondo da allevatori e amatori disposti a percorrere migliaia di chilometri per vederli o per acquistarli. È il caso di Marilyn Gallaria, un’elegante giovane cavalla allevata, come anche gli altri esemplari, ai piedi dello Sciliar sulla base di linee di sangue selezionate, che recentemente è stata richiesta da alcuni Emiri arabi a partecipare ad una esclusiva sfilata di bellezza equina ad Abu Dhabi nell’ambito dell’Al Shiraa Show (www.gallaria.it).