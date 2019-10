Touring Club: al via la più grande caccia ai tesori d’Italia  

L’iniziativa del TCI Bandiere arancioni rappresenta un esempio concreto di questo impegno a favore dei piccoli borghi, centri localizzati in aree interne che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici.



Rigorosi criteri di valutazione - Sono già 241 (su oltre 2900 candidate) le piccole località dell’entroterra che, ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: marchio di qualità turistico – ambientale assegnato ai borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti, che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Sono luoghi autentici dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura più autentica del territorio.



Gli stupendi tesori “minori” - Ciascuno dei 100 comuni coinvolti offrirà quindi un percorso unico, che saprà fare emergere la più profonda e autentica identità del luogo e le sue eccellenze. Cento borghi e mille tesori, per scoprire l’Italia più bella. Ogni località offrirà un percorso in 6 tappe che, attraverso vari indizi, condurrà i partecipanti alla scoperta non solo di luoghi ma anche di persone, tradizioni e sapori locali.



Eventi ed enogastronomia - In alcuni Comuni il percorso si articolerà tra botteghe e negozi storici, come a Valfornace (MC), mentre le tappe ad Ala (TN) e a Galtellì (NU) saranno animate da figuranti in costumi tradizionali. Non mancheranno percorsi sulle tracce di personaggi storici, come a Busseto (PR) patria di Giuseppe Verdi, oppure arricchite da reading, tra natura e cultura, come a Bellano (LC). Ci sarà infine l’occasione di scoprire e assaporare, grazie a tappe enogastronomiche ed eventi collaterali, tutti i prodotti locali come a Soave (VR) e ad Agliè (TO). La caccia al tesoro, o meglio ai tesori, è gratuita e aperta a tutti i curiosi che abbiano voglia di mettersi in gioco con la propria squadra e di vincere un premio, indovinando tutti gli indizi. I posti sono limitati.



Bandiere arancioni: benefici concreti - Da ricordare infine che l’assegnazione della Bandiera Arancione porta poi benefici reali e tangibili (+ 45% arrivi e +83% di strutture ricettive in media, dall’anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio “circolo virtuoso”: i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese. La valorizzazione turistico-mediatica funziona come contrasto al dissesto e all’abbandono, e favorisce l’occupazione e la rivitalizzazione di questi borghi.



Per maggiori informazioni: www.touringclub.it