Alto Adige rosso giallo e arancio, emozioni di stagione

Lunghe passeggiate e degustazioni di prodotti locali altoatesini, sono solo alcune delle tantissime esperienze tra cui scegliere: il sentiero alla malga di Velturno è, ad esempio, l’occasione per provare - e preparare - uno dei piatti tipici della tradizione contadina, il “Muas”, gustosa polentina abse di latte e farina di mais. Ma ecco una «guida cromatica» all’autunno altoatesino.



Rosso - Come i raggi del sole in Val Gardena. Le vette delle Dolomiti si tingono per mostrarsi in una nuova veste e creare un’atmosfera davvero magica: la Val Gardena si illumina con Burning Dolomites, in programma dall'11 settembre al 30 ottobre. Le escursioni guidate partono alle 17.30 e conducono alla scoperta di panorami incredibili sul Patrimonio Naturale dell’UNESCO. Quando il tramonto scende lento sulle cime dolomitiche, è l’ora di un aperitivo e godersi le tante prelibatezze locali, assaporando il silenzio e la pace dell’autunno altoatesino.



Giallo - Come le foglie all’Alpe di Siusi. Tre giorni di escursione per staccare la spina, ricongiungersi con la natura e fare un salto nel passato, per vivere come si faceva una volta. Il rifugio Tschafon spegne le luci e accende le candele per notti senza elettricità, senza acqua corrente ma con la consapevolezza di poter toccare davvero l’autenticità di questo territorio: in compagnia di una guida del Parco Naturale dello Sciliar-Catinaccio si scopriranno alcuni degli aneddoti più affascinanti e curiosi di com’era un tempo la vita in montagna.



Verde - Come la settimana in Val d’Ega. Immersi nel bosco del Latemar, una delle foreste più belle d’Europa, inizia l’esperienza più green dell’autunno: ai piedi delle magnifiche vette del Catinaccio e Latemar – dal 21 settembre al 5 ottobre – prende vita la Settimana Verde “Natura e Bosco”, un programma ricco di attività che regala l’opportunità di prendersi una pausa a contatto con la natura e ricaricarsi di energia positiva. Tra le proposte spicca l’escursione guidata con colazione sulle sponde del lago di Carezza, la visita alla segheria “Latemar” e la gustosa offerta gastronomica dei ristoranti in Val d’Ega aderenti alla settimana.



Arancio - Come le foglie in Alta Badia. Specialità locali e tipicità della cucina ladina si incontrano, dal 15 al 29 settembre, presso sette rifugi dell’Alta Badia, per raccontare i sapori dell’autunno durante la manifestazione “Saus dl altonn”. Durante queste due settimane ogni rifugio sarà abbinato ad un produttore locale ed al relativo prodotto d’eccellenza e presenterà un menù appositamente creato per l’occasione, dove il prodotto sarà l’indiscusso protagonista.



Oro - Come le Tre Cime illuminate d’autunno. Gli amanti della mountain bike possono approfittare del clima mite e fresco dell’autunno altoatesino per sentire l’adrenalina del Tour Marchkinkele: un percorso panoramico che da San Candido conduce fino al Cornetto di Confine/Marchkinkele attraverso sottopassaggi, serpentine e vedute sull’Alta Val Pusteria. Lungo il percorso, la natura e i colori autunnali si mostrano in tutta la loro bellezza.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info