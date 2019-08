Carinzia: attorno a Villaco un vero eden alpino

E in particolare la zona turistica di Villach - Lago di Faak - Lago di Ossiach, é un vero paradiso alpino a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio.



Villaco - Il cuore della regione turistica è la città di Villach (Villaco), tra i più importanti centri urbani della Carinzia. Immancabile un tour a piedi tra le vie del centro storico, partendo dall’antico ponte cittadino sulla Drava. Passando per la piazza principale dallo stile medievale, la Hauptplatz, si raggiungere la chiesa di St.Jakob, un edificio tardogotico che presenta il campanile più alto di tutta la Carinzia, con i suoi 94 metri. La città è costellata di ristoranti che offrono il meglio delle tipicità austriache e carinziane.



Scoprire Villach sui pedali - La zona turistica di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, a sud della Carinzia e a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, è la destinazione perfetta per tutti gli appassionati di ciclismo, mountain bike e cicloturismo. Perfette per le famiglie, per chi vuol provare per la prima volta una vacanza in bicicletta e naturalmente per i più seri cicloturisti, le due più famose ciclabili sono la Ciclovia Alpe-Adria e ciclabile della Drava, senza dubbio uno degli itinerari cicloturistici più celebri e frequentati in Europa. Meno note, ma altrettanto belle, sono le piste ciclabili attorno ai laghi di Faak e di Ossiach.



Tre laghi idilliaci - I tre principali laghi sono il Lago di Faak, caratterizzato da acque turchesi che nulla hanno da invidiare a quella dei mari più belli; il Lago di Ossiach, vera a propria oasi di pace circondata dalle montagne; e il suggestivo Lago di Afritz, immerso nella quiete e nella rilassante atmosfera che solo la natura più incontaminata sa offrire. Sui laghi si trovano lidi, piste ciclabili e percorsi da trekking e nordic walking. Sono naturalmente meta ideale per chi pratica, o vuole provare a farlo, windsurf, canoa, kayak e molto altro. Presenti diversi campeggi, alcuni dei 29 camping della regione, di cui 22 sono annoverati nella prestigiosissima guida ADAC, grazie al loro comfort e alla grande ospitalità che li contraddistingue.



Percorsi gastronomici - Le montagne della zona turistica di Villach - Lago di Faak - Lago di Ossiach sono perfette per chi ama camminare tra boschi e verdi pendii. Diverse sono le mete per gli escursionisti, tutte belle allo stesso modo e davvero imperdibili. A partire dal Monte Dobratsch, situato all’interno del grande Parco Naturale che porta il suo nome, su cui si trovano diversi itinerari escursionistici di vari livelli che portano al rifugio Gipfelhaus, situato in cima al monte. Sull’Alpe Gerlitzen è possibile accostare la camminata alla buona cucina percorrendo il famoso percorso gastronomico “Sentiero degli Assaggi” o “Kostale Weg”.



Turismo slow - Per chi ama “l’andamento lento” perfetto invece lo Slow Trail Bleistätter Moor, un percorso disegnato sulle sponde del Lago di Ossiach che punta a far ritrovare la pace dei sensi attraverso il contatto con la natura e la forza pacificatrice dell’acqua. Immancabili naturalmente proposte rivolte a tutta la famiglia, come la camminata “Burgherrenrunde” che porta alla scoperta del meraviglioso castello di Landskron dal piccolo lago Schlossteich. Per i più piccoli esistono due avventure a stazioni nei quali possono divertirsi imparando. A Oberaichwald si trova il sentiero “Fuchsfährte”, un simpatico percorso gioco permette di svolgere piccoli lavoretti, imparando tante curiosità sulla flora e sulla fauna della zona. Mentre al Sentiero del Drago “Blosshaxat-Drachenpfad”, vicino al lago di Faak, potranno divertirsi tra enigmi, storie e curiosità.



Benessere e relax - Tante infine sono le offerte per chi cerca benessere e relax, a partire dal centro termale delle KärntenTherme che mettono a disposizione sia ambienti rilassanti e distensivi con saune e bagno turco, sia ambienti più divertenti con piscine e scivoli adatti anche ai più piccoli. Nuotare direttamente sopra la fonte termale è possibile al ThermenResort Warmbad-Villach con la vasca di sorgente Urquellbecken. A Bad Bleiberg si trovano invece due grotte terapeutiche che si estendono per oltre 1.300 m2: la “Thomas”, che fa parte dell’Hotel Vivea – Centro Benessere di Bad Bleiberg, e la “Friedrich”, che invece fa parte del nuovo e rinnovato Humanomend Hotel Bleibergerhof, dotato di un confortevole centro wellness, così come l’Hotel Vivea – Centro Benessere di Bad Bleiberg, e offrirà trattamenti volti a migliorare la salute in più aspetti.



Per maggiori informazioni: www.visitvillach.at