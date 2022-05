TATUAMI: a Milano i tatuaggi più belli

Adenauer 3, per due giorni all’insegna dei tattoo più belli. Le giornate di sabato 14 e domenica 15 maggio sono dedicate all’arte del tatuaggio in compagnia di 180 artisti che confluiscono nella TATUAMI Tattoo Convention, la quale festeggia con questa edizione il suo decimo compleanno. Gli artisti delle macchinette a inchiostro, italiani e stranieri rendono l’appuntamento più allettante che mai.

Organizzato dallo stesso staff della storica Milano Tattoo Convention di febbraio, TATUAMI è diventata un evento dedicato al lavoro di artisti italiani diventati famosi in tutto il mondo: tra loro spiccano i nomi di

Luigi Mansi

Amanda Toy,

Mambo Tattooer,

Valentino Russo

Simone Snt,

Hangdex

Borto

, uno dei maestri del realismo in Italia,celebre per le sue colorate bambole dai grandi occhi, per le matrioske, gli unicorni e gli arcobaleni fatati;noto per il suo stile “destrutturato” che trasforma gli oggetti quotidiani in opere d'arte;esponente dello stile realistico, molto amato dai calciatori fra i quali Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano;celebre per il suo stile “lettering” e per i suoi tatuaggi su colli, teste, occhi e mani: ha tatuato, i rapper più seguiti del momento fra i quali la Dark Polo Gang, Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa e il volto di Achille Lauro). Da segnalare la presenza di, conosciuti per lo stile Anime.

Durante la Tatuami è possibile anche visitare un’area dedicata all’

esposizione di dipinti

di alcuni dei più importanti artisti del tatuaggio fra cui Amanda Toy, Luciano Prato e due dei creator più popolari del Web: Davide Vavalà e Tancredi Galli.

Il palco della Tatuami Tattoo Convention è invece pronto ad accogliere gli attesissimi

Tattoo Contes

t nei quali vengono premiati i migliori tatuaggi eseguiti durante la manifestazione. Molti degli artisti presenti in convention sono pronti a tatuare anche in “Walk in”, ovvero senza appuntamento: è sufficiente presentarsi direttamente in manifestazione e scegliere il soggetto che si preferisce farsi tatuare.

Il weekend si annuncia pieno di immagini a colori o in bianco e nero, realizzate a mano sulla pelle delle persone che desiderano raccontare una storia, trasmettere un’emozione o trasferire un sentimento. TATUAMI Tattoo Convention è un grande show che si rinnova ogni anno e che, anche in questo speciale anniversario, è pronto ad offrire il meglio ai suoi visitatori.

Tatuami Tattoo Convention

Hotel Crowne Plaza LinateVia K. Adenauer 3, 20097, San Donato Milanese

Orari: Sabato 14 maggio - dalle 11.00 alle 22.00; Domenica 15 maggio - dalle 11.00 alle 21.00

Tutte le informazioni sono online sul sito www.tatuami.it.