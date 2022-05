Le sagre di gusto per il prossimo weekend

OLIO CAPITALE, Trieste

– Una bella occasione per scoprire tutte le sfumature dell’olio extra-vergine, con le sue diverse fragranze, gusto e colori. Da venerdì 13 a domenica 15 maggio l’appuntamento è a Trieste, nei magazzini 27 e 28 del Porto Antico, in una location affacciata sul mare. Sono presenti le migliori produzioni Dop, Igp, biologiche, fruttate intense, medie o leggere, nazionali ed estere. Una bella occasione per saperne di più, imparare a riconoscerne la qualità e scoprire i giusti abbinamenti con le pietanze. Chef ed esperti insegnano ad assaporare e scegliere un buon olio nei mini corsi d’assaggio: si può anche e assistere alla premiazione degli oli migliori dello scorso anno. Sono presenti oltre 200 produttori nazionali e internazionali. Informazioni: www.oliocapitale.it

BEER CRAFT BOLZANO, Bolzano

– Le giornate di venerdì 13 e sabato 14 maggio, nella prestigiosa location di Castel Mareccio, sono particolarmente spumeggianti grazie ai freschi boccali di birra, rigorosamente artigianale, in questa piacevole kermesse nella quale si danno appuntamento i migliori birrifici della zona, per proporre il meglio della loro bionde, rosse, scure e doppio malto. Per partecipare occorre munirsi del boccale e dei gettoni con i quali partecipare alle degustazioni. Orario: dalle ore 16.00 alle ore 23.00.Informazioni: www.beercraft.info

PROSCIUTTO VENETO DOP IN FESTA, Montagnana (Padova)

– Quindici giorni alla scoperta di gusto e tradizioni, tra cene gourmet, visite guidate ed eventi: l’appuntamento è da mercoledì 11 a domenica 22 maggio, con degustazione ed eventi, e con la possibilità di visitare i prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP. Ci sono anche le cene gourmet (con prenotazione obbligatoria!) in cui assaggiare questo meraviglioso prodotto anche in primi piatti della tradizione veneta e trentina, con una selezione di formaggi e golosi dessert, il tutto accompagno da ottimi vini del territorio. Nella piazza centrale del borgo è allestita l’Isola del Gusto, attiva dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 10.00 alle 24.00, nella quale godersi un buon piatto di prosciutto veneto DOP, ma anche primi piatti della tradizione, tra cui risotto con ragù di anitra e piselli, risotto con asparagi bianchi e verdi, gnocchetti di patate e molto altro ancora. La festa è una bella occasione per partecipare a una delle molte visite guidate; c’è anche il mercatino allestito nel centro storico nei due fine settimana, una sfilata di moto e una sfilata di robot (entrambe previste per domenica 15 maggio). Informazioni: www.prosciuttovenetodopinfesta.com.

GOURMANDIA, Treviso -

Degustazioni guidate, cooking show e racconti degli artigiani del gusto: tutto questo per scoprire, da sabato 14 a lunedì 16 maggio, le migliori produzione gastronomiche italiane. E poi ancora street food, spesa consapevole, lezioni e dibattiti: siamo a Gourmandia, l'evento ospitato presso lo spazio Open Dream di Treviso. Tre giorni di gusto e tradizioni con oltre 150 produttori italiani con il meglio della loro produzione gastronomica. L’evento è a ingresso gratuito, ma con registrazione obbligatoria sul sito, e costituisce un vero viaggio nel gusto percorrendo tutta l’Italia, per conoscere e assaggiare l’enogastronomia più autentica, con i piccoli produttori provenienti da tutte le zone dello Stivale. Ci sono poi le “isole dell’esperienza” tra cui l’Area della pizza, con appuntamenti, laboratori, nuove tendenze e approfondimenti; l’Isola della Farina in collaborazione con Petra Molino Quaglia, in cui sono presenti pasticceri, pizzaioli, pastai; il Mondo Valsana, con una serie di cooking show con i produttori dell’azienda e con dibattiti e laboratori su tendenze attuali del mondo gastronomico; e infine l’Area della Casatella, un formaggio ancora non molto conosciuto, raccontato e realizzato in diretta con making show di casari locali. Informazioni: www.cibovagare.it/gourmandia.

SAGRA DEL PURSE NEGAR DI GARLASCO, Garlasco (Pavia) -

Appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio per scoprire il delizioso sapore del Pursé Negar, ovvero il maiale nero, come così chiamato proprio per il colore del suo mantello. All’esterno del Bocciodromo è allestito una zona con menù a self service, mentre in quella interna si svolge una cena a menù completo (prenotazione obbligatorio). Dal Pursé Negar si ottengono anche deliziosi salumi, cotechini e sanguinacci, tutti da scoprire. INFO: https://it-it.facebook.com.

SAGRA DELL'ASPARAGO VERDE DI ALTEDO IGP, Altedo, Malalbergo (Bologna)

– Appuntamento in provincia di Bologna da venerdì 13 a domenica 15 maggio, per scoprire la bontà degli asparagi verdi di Altedo Igp. La sagra, giunta alla sua edizione numero 50, celebra un prodotto che ormai è diventato simbolo dell'unicità di un territorio e della sua identità storica, economica e culturale. La sagra propone, oltre alla degustazione del delizioso ortaggio, mercatini, concerti in piazza, eventi artistici e mostre, unendo cultura e buoni sapori, e riproponendo i valori della coesione sociale, tradizione, comunità e legame con il territorio. Informazioni: www.facebook.com/SagraDellAsparagoVerdeDiAltedoIgp

SAGRA DELLA FRAGOLA, Lagosanto (Ferrara)

– Due fine settimana all’insegna del gusto a Lagosanto, antico borgo in provincia di Ferrara dove, nei weekend 13-15 maggio e poi ancora in quello successivo del 20-22 maggio, si svolge l’dizione numero 27 della Sagra della Fragola. Le strade del paese si vestono del colore rosso e del profumo di questo goloso frutto primaverile: il 90 per cento delle fragole italiane è prodotta proprio qui. Il centro storico ospita gli stand in cui si può assaggiare il meglio della produzione locale; ci sono poi gli artigiani, pronti a dare dimostrazione dal vivo della loro abilità, il raduno di auto d’epoca e le esibizioni degli artisti di strada. Informazioni: www.facebook.com/prolocolagosanto.fe.

PIC& NIC A TREVI – Trevi (Perugia)

– Uno scenario incantevole per una festa che ormai fa parte della tradizione: sabato 14 e domenica 15 maggio si rinnova la tradizione di un weekend all’insegna della natura sulle colline coperte di ulivi per celebrare i prodotti fatti in casa e la buona birra artigianale. Sono in programma Itinerari naturalistici, visite guidate, camminate nella natura:, ma soprattutto la classica merenda sul prato, con tanto di cestini pieni di cose buone e di tovaglia rossa a quadretti. S la delicatezza, la tenerezza ed il particolare sapore che lo rendono inconfondibile, derivano dalla natura argillosa e dalla composizione che contraddistingue i terreni di questa zona. Ci sono anche una mostra mercato dedicata agli artigiani innovatori, una tavola rotonda sulle manualità creative, passeggiate alla ricerca di erbe spontanee commestibili e ancora trekking, biciclettate, il mercato del contadino e dell’antiquariato, percorsi guidati alla scoperta del centro storico e degustazioni d’olio e.v.o. Non mancano neppure i laboratori di cucina per imparare a utilizzare le erbe nella cucina di tutti i giorni. Per i bambini sono in programma laboratori dedicati a loro e lo spettacolo di magia, in programma nel pomeriggio di domenica. Informazioni: www.facebook.com www.facebook.com/PicNicaTrevi/

SAGRA DEL CARCIOFO, Pietrelcina (Benevento) –

Appuntamento sabato 14 maggio dalle ore 20.30 in compagnia del carciofo, protagonista della 42esima edizione della sagra a lui dedicata. L’appuntamento è presso il Parco Colesanti, per degustare il rinomato Carciofo di Pietrelcina, diventato nel 2021 Presidio Slow Food, molto apprezzato per la sua delicatezza, la tenerezza ed il particolare sapore che lo rendono inconfondibile, dovuti alla natura argillosa e alla composizione che contraddistingue i terreni di questa zona. Ci sono musica, stand e tanto divertimento.