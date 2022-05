Dal lago di Garda alla Franciacorta, cicloturismo che passione!

Sul Garda la più spettacolare passerella panoramica europea -

La ciclopedonale sospesa del Garda è considerata la passerella più spettacolare d’Europa. Si tratta di un incredibile percorso di 2 km a picco sul lago – da fare in totale sicurezza - con panorama mozzafiato, che va da Limone sul Garda al confine di Riva del Garda. È un tragitto slow, con limite di 10 km/h, dedicato a famiglie con bambini, cicloamatori a bassa velocità e tutti coloro che vogliano godere dello strepitoso panorama in tutta tranquillità. La passerella è percorribile anche a piedi e di sera, grazie a una suggestiva illuminazione a led: una scelta ecosostenibile, oltre che molto romantica.Con i suoi 282 km totali di percorso (oltre 220 dei quali in provincia di Brescia) e 1.862 metri il dislivello, la Ciclovia dell’Oglio è stata eletta la ciclabile più bella d’Italia agli Italian Green Road Awards 2019, gli Oscar italiani del cicloturismo. Dai 1.883 metri del Passo del Tonale al Po, questo paradiso per ciclisti si snoda attraverso l’area Unesco delle Incisioni Rupestri della Valle Camonica, costeggia il lago d’Iseo e si insinua tra i vigneti della Franciacorta, fendendo la pianura bresciana per poi confondersi con il lungofiume del Po. E’ un percorso alla portata di tutti, immerso nella natura, che si può fare in una lunga ciclo-vacanza di più giorni, oppure a tratti. Uno dei tratti più spettacolari è la Vello-Toline, antica litoranea del lago d’Iseo oggi riqualificata, con circa 5 km di percorso mozzafiato a strapiombo sulle acque. Per conoscerne il percorso, è disponibile on-line la brochure “In bici luglio il fiume Oglio”.In Franciacorta si pedala su e giù dalle colline fra vigneti, campagna, antichi borghi. Sei, in particolare, gli itinerari eno-ciclo-turistici mappati dalla Strada del Franciacorta. Alla portata di tutti, dedicati ciascuno a una tipologia di Franciacorta, sono contrassegnati sulle mappe (scaricabili dal sito www.franciacorta.wine ) da colori diversi: l’Itinerario giallo Franciacorta Satén ha come start Iseo, quello blu Franciacorta Pas Dosé l’Abbazia di Rodengo Saiano, quello verde Franciacorta Brut parte da Clusane, quello rosso Franciacorta Rosé da Erbusco, quello nero Franciacorta Extra Brut da piazza della Loggia a Brescia (evidenzia lo stretto legame fra la città, il cui Comune è socio della Strada, e la Franciacorta), quello bianco Franciacorta Millesimato da Iseo. Ad affiancare gli itinerari, agriturismo, alberghi, punti di ristoro attrezzati per ricevere i cicloturisti e dare loro l’adeguata assistenza. Divertenti itinerari ciclabili di varia difficoltà si snodano per decine di km anche fra i vigneti della Valtenesi e del Lugana, con stupendi scorci panoramici sul lago di Garda.Altri percorsi cicloturistici si trovano sui laghi d’Iseo ed Idro, nella pianura della Bassa bresciana, fra i monti della Valle Camonica, della Valle Trompia e della Valle Sabbia. Per conoscerne i tracciati, si può scaricare dal sito www.visitbrescia.it una dettagliata guida tematica.Per maggiori informazioni: www.visitbrescia.it