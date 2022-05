Castello di Paderna a Pontenure: fiori e giardini in festa

Le aristocratiche ville del lago di Como: in camper…

“I Frutti del Castello – Speciale giardini”

mondo botanico e floreale

è una delle manifestazioni più longeve d’Italia dedicate al florovivaismo: rappresenta un’occasione di incontro per gli appassionati del, ma anche un punto di confronto per operatori, studiosi e istituzioni che si propongono l’obiettivo di una corretta gestione del verde pubblico e privato, dell’educazione all’ambiente ed del rinnovamento del patrimonio vegetale, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali locali.

In occasione della manifestazione, oltre ad ammirare le

specie esposte

passeggiate botaniche, talk

laboratori di giardinaggio

come potare al meglio le rose

, ci si potrà dedicare a numerose attività, tra cuicon giardinieri professionisti e. Si può scoprire ad esempioo come realizzare un buon prato. Inoltre, i visitatori possono godere in tutta tranquillità degli spazi del Castello di Paderna e poi pranzare nel maniero, scegliendo tra diverse proposte, anche vegan, o in alternativa acquistare un picnic box ricco di specialità emiliane da degustare all’aria aperta.

Orario: sabato 14 e domenica 15 maggio, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Tutte le informazioni e il costo dei biglietti sono online sul sito: www.fruttidelcastello.it