Friuli d'autunno: tornano a Strassoldo i "Magici Intrecci"

Il prossimo appuntamento si terrà il 13 ottobre (dalle 14 alle 19), il 14 e 15 ottobre (dalle 9 alle 19): sarà la cinquantesima volta che il maniero trasformerà i suoi saloni e i suoi giardini in una cornice d'eccezione per oltre 115 artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli biologici selezionatissimi provenienti da tutta l'Italia. I visitatori potranno immergersi in un meraviglioso mondo fatto di storia, arte, bellezza e sapori straordinari.



Antichi saloni - Il suggestivo percorso dell’evento unirà storia, creatività, passione e bellezze naturali e si dipanerà attraverso i saloni aviti dei due piani del palazzo principale, i giardini incantati e gli angoli nascosti del complesso castellano. Qui, il visitatore troverà prodotti rigorosamente artigianali: dagli arredi ai gioielli, dai capi artigianali unici, alle opere d'arte. Sarà anche l'occasione perfetta per cercare dei regali di Natale che non si trovano ovunque. L'antico Brolo, inondato da caldi colori autunnali e circondato da corsi d’acqua di risorgiva sarà, invece, il palcoscenico per vivaisti con piante particolari e rare e per golosità gastronomiche. Sarà possibile trovare arredi per la casa e il giardino, abiti, gioielli, bigiotteria di alta gamma, cappelli, borse di ogni forma, lampade, capi lavorati al telaio e tinti con erbe officinali, scarpe da uomo e donna, cravatte, farfalle, friulane con ricami e cristalli, dipinti, oggetti antichi e di brocantage, cosmetici bio, profumi per l'ambiente e la persona, preparati fitoterapici, frutta e verdura biologica essiccata, candele di soia e cera d'api, sculture, creazioni in fildiferro, vimini, carta, vetro, ferro, legno, ceramica e molto altro.



Nell'antico brolo vestito di calde tonalità autunnali saranno presenti vivaisti con piante particolari e rare. Non mancheranno delizie per il palato, come pane particolare, golose cioccolate, torte glassate, creme, biscotti e pasticcini, chutney, primizie dell’orto, composti a base di peperoncini coltivati, marmellate, grappe di fiori ed erbe, miele, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva umbro, formaggi della Franciacorta e vero aceto balsamico di Modena. Lungo il percorso ci saranno tre piccoli punti ristoro. A corollario ci saranno diverse piacevoli iniziative collaterali. "Magici Intrecci" si presenta come un'oasi fuori dal tempo, un ritiro speciale, una piacevole occasione d’incontro per fare un pieno di energia positiva. Infatti è più di una semplice mostra: è un crogiolo di attività e un balsamo per l'anima, un momento per riscoprire serenità e positività.



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it