Festival geologico: la Settimana del pianeta Terra

Al piacere di conoscere meglio la Terra per capirla e rispettarla è dedicata ogni anno la Settimana del pianeta Terra , il festival nazionale diffuso delle geoscienze che si tiene fino all’8 ottobre e prevede decine e decine di geoeventi che includono trekking sotterranei, tour astronomici, escursioni archeologiche, gite lungo i torrenti, visite in oasi naturalistiche normalmente chiuse al pubblico, convegni, attività nelle scuole.

Vulcani, ghiacciai, geyser, fossili, stalattiti, saline, stelle, asteroidi, rocce piroclastiche, incisioni rupestri, coralligeno, bradisismo, minerali, ammoniti, ossidiane, impronte di dinosauri, Neanderthal. Potrebbero sembrare gli ingredienti di un viaggio fantastico, invece la fantasia qui non serve. Perché, come disse Albert Einstein: “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata.” Una natura così ricca che è praticamente impossibile conoscerla tutta.



Tantissimi eventi - Tanti appuntamenti di diversa tipologia, ma tutti finalizzati a far conoscere al grande pubblico il nostro territorio attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e naturalistico, per capire che le geoscienze fanno parte della nostra quotidianità e rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese a livello ambientale, economico e sociale. La Settimana del Pianeta Terra promuove un turismo culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che mette in risalto sia le nostre risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute, ma non meno affascinanti: quelle che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa. Di seguito, da nord a sud, alcuni tra i principali geo-eventi organizzati nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra:



VALLE D’AOSTA – Osservare il cielo per capire la Terra, 6-7ottobre, Loc. Lignan, Nus (AO). L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta propone due visite guidate notturne con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.



PIEMONTE – “Escursione alla Spiaggia dei Cristalli” , 7 ottobre, Verduno (CN), Escursione al sito "Spiaggia dei Cristalli" di Verduno (CN). Durante l’attività si cercheranno e interpreteranno le tracce dei cambiamenti climatici del passato geologico nelle rocce affioranti lungo le sponde del fiume Tanaro.



VENETO – In viaggio nel paleolitico a Grotta Fumane, 7-8 ottobre, Fumane (VR). Nel weekend di chiusura della Settimana del Pianeta Terra, gli archeologi e le archeologhe dell'Università degli Studi di Ferrara accoglieranno il pubblico nella Grotta di Fumane, straordinaria cavità carsica nella Lessinia che ha ospitato l'uomo di Neandertal e Homo sapiens durante la transizione tra Paleolitico Medio e Superiore.



LIGURIA – Escursione geologica in Kayak a Bergeggi, 7 ottobre, Bergeggi (SV). Questo geoevento porterà il pubblico in kayak alla scoperta della geologia della costa e dell'Isola di Bergeggi, tra falesie, spiagge, grotte marine e acque cristalline.



EMILIA-ROMAGNA – Antichi oceani scomparsi e rettili marini, 6 ottobre, Baiso (RE). Passeggiata all'Anello di Ca' Vai con illustrazione dell'antico Oceano Tetide e dei suoi grandi e piccoli abitanti. Si potranno vedere e toccare con mano le argille depositate sul fondale di questo oceano scomparso.



TOSCANA – Sull’Isola D’Elba con il geologo, 7 ottobre, Rio nell'Elba (LI). Escursione sulle creste dell’Elba Orientale le cui rocce costituivano, circa 150 milioni di anni fa, una porzione dell’antico Oceano Ligure-Piemontese, scomparso dopo la collisione tra la placca Europea e quella Africana e la conseguente formazione degli Appennini.



MARCHE – A Frasassi con i geologi, 7 ottobre, Genga (AN). “Tour geologico” in grotta dove verrà illustrata l’evoluzione dell’area a partire dal Giurassico ed i processi che hanno portato alla successiva formazione della gola e delle grotte di Frasassi. Sarà occasione per ammirare delle peculiarità geologiche non mostrate durante la visita standard.



LAZIO – Itinerario nel Parco naturale regionale dei monti Simbruini, 8 ottobre, Subiaco (RM). Trekking geologico-ambientale che, percorrendo un sentiero che conduce fino a Monte Autore permettendo di ammirare alberi monumentali e panorami mozzafiato. Dalla cima del Monte Autore sarà possibile osservare a 360 gradi le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'intero Appennino centrale e godere di splendidi panorami sul Velino-Sirente, sulla Maiella e sul Gran Sasso.



BASILICATA – L’antica via Herculea, 6 ottobre, Rionero in Vulture (PZ). Escursione per scoprire la Via Herculea, antica strada romana che collegava il Sannio con la Lucania e che ha reso possibile fin dal passato dirigere le produzioni agroalimentari della Basilicata verso i mercati italici e i porti mediterranei. L’itinerario di questa antica infrastruttura romana esprime a tutto tondo l’eterogeneità dei paesaggi e la ricchezza naturalistica del territorio.



CALABRIA – Aspromonte Uniesco Global Geopark, 8 ottobre, Parco dell’Aspromonte (RC). Escursione al Parco dell’Aspromonte tra Georischi e Georisorse, in un'esperienza immersiva e percettiva, che permetterà di conoscere ed entrare in relazione con l’Aspromonte Geopark, entrato nel 2021 nella Rete Globale dei Geoparchi UNESCO, con ben 89 geositi, di cui 8 di rilevanza internazionale.



