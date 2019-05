Sciacca, Letterando in Fest: letture e molto altro

Il programma, ricco e variegato, è costruito tra Sciacca e il mondo, e propone alcuni cambiamenti di rilievo, nel solco di un appuntamento tradizionale che però vuole proporsi come qualcosa di più di un contenitore e di un appuntamento letterario. La prima novità è nella struttura, con la direzione artistica affidata a Paola Caridi, scrittrice e saggista, esperta di Medio Oriente e da anni residente nel territorio. La continuità con il passato è rappresentata dal gruppo di lavoro ormai consolidato composto da figure professionali differenti che in questi anni, hanno saputo unire le forze per fare della manifestazione un luogo che racchiude una visione complessa della cultura e della realtà, espressione della dimensione locale, nazionale, internazionale.



Letterando in Fest si apre il 30 maggio in compagnia di Claudia Durastanti, autrice de “La Straniera” (Nave di Teseo editore), uno dei romanzi più quotati dell’attuale dozzina Strega. In conversazione con il gruppo di lettura di Sciacca, Durastanti è di fatto, la portabandiera di un gruppo di scrittrici di alto livello che segnano questa edizione del festival. Assieme a lei, ci sono infatti Evelina Santangelo, scrittrice einaudiana, che con il suo “Da un Altro Mondo” ha conquistato il Premio Fahrenheit 2018, e Stefania Auci, con il suo libro già bestseller dedicato alla saga della famiglia Florio. Il 2 giugno è la volta dell’ospite internazionale, la scrittrice palestinese Suad Amiry, autrice di libri di successo che affrontano con una singolare ironia i grandi temi della terra e della dignità. Amiry ci accompagna nella sua geografia familiare, sentimentale, culturale, politica, in un viaggio nelle città fondamentali per la storia del Mediterraneo: Gerusalemme, Damasco, Amman, Giaffa.



Molta attenzione viene riservata come ogni anno agli scrittori del territorio, a cui sono dedicati numerosi appuntamenti e una riflessione sulle tendenze in atto nella letteratura prodotta in Sicilia, come il noir sociale di Davide Ficarra e Giankarim De Caro e il saggio di Salvatore Savoia che indaga tra le pieghe della biografia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.



Forte è l’attenzione ai temi civili, dalle glorie di casa, con il ricordo dei 70 anni de “In nome della Legge” di Pietro Germi e del libro da cui ha tratto origine, con un convegno e una mostra, sino a personaggi rappresentativi della storia dell’impegno sociale e politico in Sicilia, da Danilo Dolci a Pasquale Marchese, sino a Leonardo Sciascia, di cui ricorre il trentennale della morte.



Trovano spazio anche gli studenti di Sciacca, con un confronto sulla crisi climatica con la lettura della biografia di Greta Thurnberg, e con una rappresentazione teatrale in inglese, risultato del laboratorio "Teaching English with Drama", svoltosi nel mese di maggio. Appuntamento, poi, con la storia con Francesco Filippi, storico della mentalità e formatore, è presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Deina, che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in collaborazione con scuole, istituti storici e università in tutta Italia.



Tra gli appuntamenti non letterari spiccano: la mostra fotografica “Mori di Sicilia/Moors of Sicily” di Mario Badagliacca (dal 30 maggio); la presenza presso l’Arena Giardino del professore d’inglese più famoso in Italia, John Peter Sloan, che con lo spettacolo “Da Londra – Solo andata” racconta vizi e virtù di due popoli a confronto; gli appuntamenti pomeridiani per i più giovani, tra cui “Nati per Leggere” dedicato ai più piccini, mentre per gli adolescenti c’è la blogger Martina Picardi. Non mancano gli appuntamenti musicali, in programma tutte le sere presso la Badia Grande con concerti insieme alla Skenè Academy e la particolare maratona per pianoforte. Infine, la contaminazione tra letteratura e cinema è protagonista della sezione “Cine Letterando”.



Tutte le informazioni sono disponibili su www.letterandoinfest.it.