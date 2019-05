Sagre di gusto: gli appuntamenti del primo weekend di giugno

LA 5 MIGLIA DEL GHIOTTONE - Tremosine (Brescia) – Il borgo sulla sponda bresciana del Lago di Garda ospita, domenica 2 giugno, una gustosa passeggiata tra prati, boschi e pinete, alla scoperta delle frazioni di questo grazioso comune lacustre e soprattutto dei numerosi prodotti deliziosi e raffinati, disseminati in nove borgate diverse lungo un itinerario tra monti e lago. Ogni tappa propone un piatto differente, rigorosamente a chilometri zero, e abbinato a un buon bicchiere di vino. Iscrizione obbligatoria; la manifestazione si tiene anche in caso di pioggia. L’escursione è sconsigliata ai passeggini. INFORMAZIONI www.infotremosine.com.



FESTA DEL CULATELLO DI ZIBELLO - Felino (Parma) – Da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno le vie del paese sono invase dagli stand che propongono piatti prelibati, musica e divertimento. Si mangiano tante cose buone, dal salame di Felino alla torta fritta, dai tortelli ai pisarej al sugo di strolighino e tanto altro ancora. Si può anche curiosare tra le bancarelle del mercato medievale o in quello degli hobbysti. C’ è anche la "Notte del palato fino", con i prodotti tipici della tradizione enogastronomica del territorio. INFORMAZIONI - www.festadelculatello.it .



PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE – San Secondo Parmense (Parma) - Per due fine settimana il tempo viaggia a ritroso: da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno ci si ritrova nell’anno 1523 per fare un tifo sfrenato per una delle sei contrade in lizza nell'antico gioco della quintana, per aggiudicarsi il titolo di "contrada dell'anno". La festa rievoca il matrimonio tra il Conte Pier Maria III Rossi e Camilla Gonzaga, alla presenza di dame e cavalieri, appassionati di giostre e di rievocazioni medievali, tra momenti di intrattenimento, esibizioni di giullari lungo le vie del borgo, cene rinascimentali, banchetti nelle taverne delle contrade e, nella giornata di domenica 2 giugno, un giro nel fastoso mercato rinascimentale. INFORMAZIONI - www.paliodellecontrade.com.



SAGRA DAL SCARPASOUN - Quattro Castella (Reggi Emilia) – Protagonista della festa è una ricca torta salata a base di spinaci e parmigiano reggiano: la si assapora nelle giornate di sabato 1° e domenica 2 giugno. L’erbazzone è proposto tutte le sere a cena e la domenica anche a pranzo, nell'osteria tradizionale. C’è anche una gara tra chi ne ingurgiterà di più, mentre i bambini, alle ore 10.30, possono divertirsi con il corso "mini erba chef", (dai tre ai dieci anni). Sempre domenica è prevista la Minimagnalonga, una camminata sulle colline, con visite e degustazioni alle aziende agricole della zona (partenza alle ore 8.00. Ci sono anche il mercato artistico-artigianale, il mercato contadino, giochi in piazza e gli sbandieratori. Il ricavato della sagra, come sempre, viene devoluto in beneficenza. INFORMAZIONI www.sagradalscarpasoun.it .



VIGNOLA, È TEMPO DI CILIEGIE - Vignola (Modena) – Sabato 1° e domenica 2 giugno i deliziosi frutti rossi, simbolo della città, colorano in dolcezza le strade del centro storico in provincia di Modena. Si possono assaporare così come sono oppure in inediti accostamenti tutti da scoprire. Ci sono anche il raduno di auto d'epoca e rievocazioni storiche. Fanno da corona al pregiato frutto proposte culturali, percorsi enogastronomici, scenografie urbane, giochi per grandi e piccini e buona musica. INFORMAZIONI - www.comune.vignola.mo.it .



SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) Due interi fine settimana, da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno, sono una ghiotta occasione per rimpinzarsi della sfiziosa prelibatezza nella incantevole cornice offerta dal centro storico di San Miniato. Ci sono stand gastronomici, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato, serate di festa con spettacoli di cabaret e musica live. INFORMAZIONI - www.lesagredelaserra.com.



LA MAGGIOLATA LUCIGNANESE - Lucignano (Arezzo) – Il borgo toscano sulle colline che circondano Arezzo vive un vero tuffo nel Medioevo con cortei storici, carri allegorici fioriti e gare tra le contrade, in un ricco programma di eventi che raggiunge il culmine domenica 2 giugno, in una festa che fa rivivere le antiche celebrazioni agresti per propiziare un buon raccolto. Ci sono la sfilata di carri allegorici, bande musicali e gruppi folcloristici; il corteo storico; i balconi fioriti. INFORMAZIONI: https://maggiolatalucignanese.it.



FOR-MAGGIO - Rieti - Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno i sapori genuini sono protagonisti di una bella sagra che celebra i formaggi del rietino e insieme il rispetto per il pianeta. L'evento propone un mix di cose buone, con i più noti formaggi locali e nazionali e insieme tanti nuovi progetti legati alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agroalimentari a chilometro zero. Ci sono saporite e insolite degustazioni, accompagnate da spettacoli musicali a tema. Nelle diverse serate sono presenti i migliori chef della provincia reatina, pronti a mettersi in gioco con i loro piatti esclusivi che verranno sottoposti all'occhio attento delle giurie di settore. INFORMAZIONI - www.eventirieti.it.



GIROTONNO - Carloforte (Cagliari) – Un lungo fine settimana, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, celebra gusto e tradizione in uno dei prodotti più pregiati del mare: il tonno. L’evento riunisce, lungo la rotta del tonno, le storie e la cultura millenaria di un celebre luogo di mare, Carloforte, sull'isola di San Pietro. per una full immersion di cucina, accompagnati da momenti di musica e spettacolo. Ricette locali e internazionali, una sfida gastronomica tra chef, spettacoli, incontri e live cooking con un unico protagonista, il tonno rosso di qualità. Il momento clou è offerto dal concorso di cucina, sotto l’occhio attento di una giuria di qualità, ma ci sono anche i Girotonno Live Cooking e, sul lungomare e le strade del centro storico, il mercatino con specialità agroalimentari locali e i prodotti dell'artigianato sardo. Tanti giochi per i bambini e sfide di beach volley, basket, skate, tappeti elastici e parkur. Le serate sono allietate da spettacoli musicali gratuit. Il villaggio espositivo, situato sulla banchina Mamma Mahon, è aperto tutti i giorni, con orario continuato fino alla mezzanotte. INFORMAZIONI www.girotonno.it .