Lombardia: un estate nei vigneti della Franciacorta

Per quattro mesi infatti la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno stimolante ventaglio di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori d’arte e bellezze paesaggistiche: una piacevole occasione per trascorre una rilassante vacanza fra le sue colline e il lago d’Iseo.



Franciacorta in rosa - Il Franciacorta Summer Festival on the road prenderà il via domenica 19 maggio, con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta Rosé. Sarà questa tipologia, sempre più apprezzata dal grande pubblico, a fare da filo conduttore a una serie di appuntamenti che saranno “rivestiti di rosa”. Le cantine accoglieranno gli enoturisti per visite guidate e degustazioni di Franciacorta Rosé e organizzeranno piccoli eventi a tema, tutti giocati sul colore rosa. Il Rosé ispirerà sia i menu di ristoranti e agriturismi che le degustazioni e i micro eventi in enoteche e in laboratori di prodotti tipici.



Storia, calici e sport - Per gli appassionati d’arte e storia verranno eccezionalmente aperte quattro dimore storiche, Palazzo Torri e Palazzo Monti della Corte a Nigoline di Corte Franca, Villa Fanti a Bornato e Villa Fassati Barba a Passirano: al termine delle visite guidate verrà offerto ai partecipanti un calice di Franciacorta Rosé. Per chi ama lo sport e la vita attiva, infine, saranno in programma tour in bicicletta, a piedi e in quad, mentre i golfisti potranno giocare su un green a 27 buche.



Invito in una terra stupenda – Il Festival, con i suoi molti appuntamenti e proposte, sarà l’occasione per scoprire il volto estivo della Franciacorta, racchiuso fra Brescia, splendida città d’arte, e il lago d’Iseo, con cui costituisce un’unica, poliedrica e ritemprante area turistica. Terra del prezioso Franciacorta, a cui dà il nome, da tempo immemorabile votata alla viticoltura, la Franciacorta è oggi fra le destinazioni più amate dagli enoturisti italiani e stranieri. Dolci colline tappezzate di vigneti, antichi borghi e castelli, alberghi di charme ed accoglienti agriturismo, raffinati ristoranti e rustiche trattorie: un territorio dove l’ospitalità è un’arte. Tutto da scoprire e assaporare.



