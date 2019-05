Museo del Volo: grande festa con gli aerei storici North American P51 Mustang Ufficio stampa 1 di 6 Museo Volante - Raduno a Ceresara Ufficio stampa 2 di 6 Museo Volante - Raduno a Ceresara Ufficio stampa 3 di 6 Harvard T6 - Foto Novella Arcadio Ufficio stampa 4 di 6 Museo Volante - Raduno a Ceresara Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono presenti i velivoli che fanno parte del Museo Volante di Giovanni Marchi e Silvia Sorlini, ai quali si aggiungono numerosi altri apparecchi appartenenti ai soci del sodalizio HAG, Historical Aircraft Group. Il raduno, che giunge alla sua quarta edizione, si avvale della partecipazione di Museo Volante e di HAG e della collaborazione di Luciano Sorlini spa, MarteS Museo d’Arte Sorlini ed Aopa Italia ed è inoltre sotto l’egida del Comune di Ceresara.



Tutti gli apparecchi che partecipano alla manifestazione sono perfettamente restaurati e in stato di funzionamento: durante la giornata il pubblico ha l’opportunità di ammirarli schierati sulla pista e anche in volo. Sono in programma anche visite guidate in compagnia dei piloti che si incaricano di raccontare in prima persona la storia, i particolari costruttivi e le prestazioni dei vari aerei.



Gli atterraggi, per motivi di spazio, sono riservati agli aerei storici ed in ogni caso coordinati con gli organizzatori.



Sul posto è attivo un punto di ristoro. Tutte le informazioni sono onlin sul sito www.museovolante.it



Aviosuperficie San Martino

Via San Martino, 68

Ceresara (Mantova)

Coordinate 45°15’52”N 10°31’54”E

Orientamento 14-32

Lunghezza 870 metri

Frequenza Radio 130.00