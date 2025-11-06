Sant’Angelo di Romagna: a S. Martino si celebrano i “Cornuti”

LA FIERA DI SANT'ANGELO - Una delle principali novità della Sagra di San Martino 2025 è il Villaggio dei Cornuti, una struttura coperta allestita in piazzale Francolini e decorata con allestimenti ispirati alle tradizioni romagnole, comprese le immancabili corna che simboleggiano la festa. Qui sono in programma canti, balli, momenti di festa e tradizioni contadine. Al di fuori dalla struttura sono presenti i food truck con le loro proposte gastronomiche. La sagra è infatti l'occasione per capire se il nostro partner è ci fedele o se sul nostro capo è spuntato un bel paio di corna: per scoprirlo basta passare sotto l'Arco di Clemente XIV in piazza Ganganelli, al quale è appeso un vistoso paio di corna decorate con cordoni di maglia colorata: se al nostro passaggio le corna restano immobili, il partner è fedele, ma se le corna oscillano o si muovono, significa che siamo "becchi". Una volta superato questo delicato e goliardico esame, non resta che rilassarsi e godersi la festa.