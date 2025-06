San Benedetto Del Tronto: una festa “Rosso Italia”

Partecipa all’evento anche la Polizia Stradale, che sarà per tutta la giornata in Piazza Giorgini con i suoi mezzi, tra cui la potente Lamborghini Urus, il Pullman Azzurro della sicurezza stradale e due moto di servizio: una ghiotta occasione per i bambini, e non solo, per conoscere da vicino gli strumenti della legalità e della prevenzione.