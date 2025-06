A Spello le artistiche Infiorate del Corpus Domini

LA NOTTE DEI FIORI E I CORSI DI CUCINA FLOREALE - I momenti più emozionanti dell’evento si concentrano nella lunga e vivace Notte dei fiori, la veglia notturna che, tra il sabato e la domenica, coinvolge attivamente circa 2mila persone di tutte le età, compresi quasi 500 bambini. E mentre gli infioratori lavoreranno chini a terra, protetti da strutture aperte che saranno smontate solo all’alba, turisti e visitatori potranno non soltanto guardare ma anche partecipare attivamente: infatti, chi vorrà improvvisarsi infioratore per una notte avrà la possibilità di contribuire a realizzare un vero tappeto o un quadro floreale all’interno degli stessi gruppi infioratori. Si rinnova poi l’appuntamento con i corsi di cucina floreale condotti dallo chef Roberto Sebastianelli, grande esperto nel preparare gustosi e creativi piatti con i fiori, che da anni, nell’azienda agricola Fiorfrì a Ostra Vetere (An), coltiva le specie edibili più interessanti come tagete, bocca di leone, fiore di carota selvatica, begonia e crisantemo. Qualche proposta floreale sarà disponibile anche nell’area dedicata allo Street food, insieme alla ricca offerta gastronomica dei cibi di strada regionali.



TUTTO È DEDICATO AI FIORI - Durante il weekend delle Infiorate, la città si trasforma in un tripudio di colori e profumi grazie agli allestimenti floreali del concorso “Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti”. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, un ricco programma di eventi collaterali accompagna la manifestazione già nei giorni precedenti: la mostra dei bozzetti delle infiorate del passato presso il Museo delle Infiorate, una mostra di fotografia storica, l’esposizione dei bozzetti del timbro dell’annullo filatelico, una mostra mercato dedicata al florovivaismo e qualche appuntamento con la musica dal vivo. Percorrendo le vie adornate di fiori, i visitatori potranno lasciarsi incantare dagli spettacoli itineranti di artisti di strada, con esibizioni che faranno tappa presso la Cappella Tega, il Palazzo Comunale, la Chiesa di San Martino e il Teatro comunale Subasio. Non mancheranno occasioni per scoprire l’arte del bonsai attraverso una mostra con dimostrazioni pratiche e teoriche, mentre i ristoranti e le attività locali resteranno aperti per tutta la notte.



LA GIURIA DI ESPERTI E LA PROCESSIONE - Come da tradizione, entro le ore 8 di domenica mattina, le spettacolari opere saranno completate e poi saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di esperti. Infine, la solenne processione del Corpus Domini, guidata dal vescovo, attraverserà i tappeti floreali, evocando il senso effimero di questa straordinaria bellezza e chiudendo un’esperienza di profondo valore artistico, spirituale e umano. In vista delle decine di migliaia di presenze nel fine settimana delle Infiorate è riconfermato il sistema di prenotazione online dei parcheggi, nelle vicinanze del centro storico, consigliato per chi arriva in auto, moto, autobus. Prenotazione dal sito www.infioratespello.it e dalla pagina Facebook Infiorate di Spello.