Sagre: gli appuntamenti di gusto del weekend

I funghi sono protagonisti un po’ ovunque, mentre si affacciano alcuni prodotti dal sapore intenso come la bresaola e lo speck. Fanno la loro comparsa anche i tartufi, anche in abbinamento con il cioccolato. Insomma, ciascuno può deliziare il palato a modo proprio, da nord a sud dello Stivale, nel fine settimana tra venerdì 29 settembre e domenica 1° ottobre.

MERCATO DEL PANE E DELLO STRUDEL, Bressanone (Bolzano) – Un weekend per scoprire tutti i segreti del pane altoatesino, dal 29 settembre al 1° ottobre, Bressanone ospita un evento nel quale assaporare la fragranza e il gusto delizioso delle otto specialità che si fregiano del marchio di qualità Alto Adige. Si impara a riconoscere le differenti miscele, si scoprono i metodi di panificazione tradizionali e si imparano molte cose sulla storia e sulla preparazione di questo alimento meraviglioso. E, per chi ama la dolcezza, lo strudel è pronto a deliziare il palato dei più golosi. L’evento è accompagnato da musica locale; visite guidate e, naturalmente, tante degustazioni. L’evento è collegato a un altro appuntamento di gusto, la Festa dello Speck, che si tiene poco lontano, a Plan de Corones. Informazioni: www.mercatodelpane.it.

FESTA DELLO SPECK, Plan de Corones, (Alto Adige) – In concomitanza con il Mercato del Pane e dello Strudel di Bressanone, a Plan de Corones sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si svolge la Festa dello Speck, altro tipico sapore altoatesino. Ad attendere i buongustai ci sono Hans Mantinger, con il suo tocco magistrale nell’affettare il pregiato prodotto, e tante occasioni prelibate di scoprire creazioni speciali. Durante la festa vengono servite saranno servite anche le prelibate specialità regionali, tra cui il fragrante pane tipico. Ad allietare queste giornate di festa, la tradizionale musica altoatesina. La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione meteorologica: Informazioni: www.speck.it.

DI DE LA BRISAOLA, Chiavenna (Sondrio) - La prima domenica di ottobre, come di consueto, nelle piazze del centro storico di Chiavenna si festeggia la brisaola (scritto rigorosamente con la lettera i), un alimento semplice ma ricco di proprietà nutritive, creato già a partire dal 1400 dall’esperienza della gente di queste montagne. La “brisaola” della Valchiavenna deve il suo nome alla “brisa”, una ghiandola bovina molto salata; il prodotto non va confuso con la bresaola, “cugina” valtellinese di questo prodotto. Domenica 1° ottobre si può godere dunque di una giornata di gran gusto, nella quale sono previsti dodici punti d’assaggio collocati in vari luoghi delle vie del centro storico, nei quali assaggiare tutte le migliori produzioni locali di brisaola. Sono in programma anche eventi di cultura e tradizione, e soprattutto tanta musica grazie alle “Guggen Band” svizzere, i gruppi musicali che abitualmente animano i carnevali svizzeri, con in più le esibizioni dei Cori di Voci d’Italia del Gran Premio Nazionale di Canto Corale 2023. Ci sono anche i Madonnari di Bergamo, pronti a trasformare il borgo in una galleria d’arte a cielo aperto. Sono previsti laboratori per i bambini e l’apertura dei musei cittadini. Informazioni: www.didelabrisaola.it.

GENOVA BEER Festival, Genova – Appuntamento da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre con una e selezione dei migliori birrifici artigianali italiani, con specialità gastronomiche locali, gustosissime degustazioni e un ricco programma di incontri e attività presso la sede di Villa Bombrini a Genova. Il grande giardino della villa ospita le migliori produzioni artigianali di birra, in degustazione in abbinamento a piatti della tradizione ligure. Tra i numerosi appuntamenti in programma, ricordiamo il contest per gli homebrewer, cioè i produttori di birra casalinghi non professionali, i cui prodotti sono in degustazione e in sfida tra loro per il titolo di miglior etichetta. In occasione della festa è possibile effettuare visite guidate agli interni della villa (su appuntamento). Informazioni: www.papilleclandestine.it.

FIERA NAZIONALE DEL FUNGO PORCINO DI ALBARETO, Albareto (Parma) – DA venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Questo splendido prodotto dei boschi dell’Appennino emiliano, certificato IGP, è protagonista di numerose iniziative, tra cui tre giorni di eventi, degustazioni, show-cooking e momenti di festa. Il Parco dei Pini ospita il grande ristorante nel quale sono allestiti chioschetti streetfood & bar, nei quali degustare funghi fritti, polenta, carni e specialità alla griglia e tanti altri gustosi prodotti locali. La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto è gemellata dal 2002 con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (Cuneo); per questo motivo, in occasioni della festa sono presenti numerose aziende delle Langhe con i loro prodotti tipici tra cui vini, formaggi e salumi. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. INFO: www.fieradialbareto.it.

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO, Poggio Renatico (Ferrara) – Secondo dei tre lunghi weekend in programma, da giovedì 21 a domenica 8 ottobre, per scoprire l bontà della salamina da sugo locale, protagonista di ottimi menù, dagli antipasti ai secondi, in molte gustosissime varianti. La sagra si svolge nella frazione di Madonna Boschi e propone tante prelibatezze, tra cui l’antipasto del contadino con salumi nostrani, il carpaccio di salamina cruda servito con grana e crema di aceto balsamico, i fagottini al ragù di salamina da sugo, il trittico di salamina composto da salamina cruda, cotta e paté, prodotta dai norcini locali, la coppa di testa e i fagottini al ragù di salamina da sugo, oltre a lasagne al forno con purea di zucca e tagliatelle del norcino. Nelle giornate di giovedì e venerdì l’apertura dello stand è prevista alle ore 19.30, mentre il sabato alle ore 19.15. La domenica invece solo a pranzo. È opportuna una tempestiva prenotazione. Informazioni: www.prolocomadonnaboschi.it.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA, Pergola (Pesaro e Urbino) – Tre domeniche, il 1°, l’8 e il 15 ottobre, dedicate al tartufo bianco di Pergola, per la 26esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici. Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia, situato nell’alta valle del Cesano in provincia di Pesaro e Urbino, propone numerosi eventi, tra cui spettacoli teatrali , musica, iniziative sportive, momenti di gioco per i bambini e soprattutto una vera festa di sapori. Il teatro Angel Dal Foco e il Teatro del golosi sono inoltre sede di dibattiti e cooking show che raccontano il mondo del tartufo. C’è anche il raduno camper, organizzato dalla Proloco cittadina, ideato per far conoscere la città, le sue bellezze e le eccellenze culinarie. La sosta è gratuita. Informazioni: www.fieradeltartufopergola.it.



TARTUFO E CIOCCOLATO, Subiaco (Roma) - Appuntamento nei due weekend sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, e ancora in quello successivo (sabato 7 e domenica 8 ottobre) trai rulli di tamburi e gli squilli di tromba che accolgono i pregiati tartufi locali accompagnati dal miglior cioccolato per una festa di gusto e di buona cucina, in cui compagnia di due prodotti simbolo di piacere. Sono previsti menù a tema, anche dedicati ai bambini, ai celiaci e a chi è allergico al lattosio. La festa è una bella occasione per scoprire Subiaco, località ricca di storia e arte, nel quale si trovano i monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica. Il primo è un gioiello dell’architettura religiosa: qui, secondo la tradizione, San Benedetto scelse di ritirarsi in solitudine e compose la Regola Benedettina. Il Monastero di Santa Scolastica, dedicato alla sorella di San Benedetto, è anch'esso di bellezza mozzafiato, con la sua imponente architettura e preziose opere d'arte al suo interno. INFO: www.parcomontisimbruini.it/

SAGRA DELLA ZAMPINA, Sammichele Di Bari (Bari) – Appuntamento sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con la Sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino, giunta alla sua 57esima edizione. Nei tre giorni del fine settimana, a partire dalle ore 20.00, la gastronomia autentica del territorio è assoluta protagonista tra aree del gusto a cielo aperto, concerti diffusi, artisti di strada, mostre, convegni, visite guidate, attività ludiche e mercatini. Informazioni: www.facebook.com/sagradellazampinaofficial.

SAGRA DELLA NOCCIOLA DI PREPEZZANO, Giffoni Sei Casali (Salerno) - Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre si festeggia la nocciola tonda IGP locale, proposta in piatti della tradizione e in preparazioni moderne. Sede della festa è Prepezzano, frazione di Giffoni Sei Casali. Oltre agli ottimi piatti, ci si può rilassare con spettacoli e intrattenimento, in programma a partire dalle ore 20. L’appuntamento è per venerdì e sabato solo di sera con musica e canti popolari, mentre domenica la festa si svolge solo a pranzo con giochi per bambini e tanto divertimento. Informazioni: www.facebook.com/AssociazioneGiovanileSNicola.