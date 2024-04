Sagre e gusto: gli eventi del week end

Le sagre della primavera portano con sé il desiderio di trascorrere giornate all’aria aperta e, in effetti, fiori e sapori sono i due temi degli eventi in programma nel corso del prossimo week end. Ecco allora dove andare per divertirsi all’aria aperta, meglio ancora se appagando in più il palato e per immergersi nella natura da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

FIORI NELLA ROCCA, Lonato del Garda (Brescia) – L’evento si svolge all’interno delle mura merlate della Rocca viscontea, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, trasformando lo spazio in una grande tappeto di colori e profumi. La mostra mercato di piante e fiori rari propone per tutto il fine settimana anche spazi di approfondimento con conferenze, mostre fotografiche, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, all’insegna della primavera, dei colori e della creatività. Ci sono le lezioni di composizione floreale e quelle gratuite di potatura e cura del giardino. Inoltre, è possibile visitare l’antico borgo di Lonato seguendo un percorso multicolore e profumato che conduce dal centro del paese alla casa dal Senatore Ugo Da Como, una bella casa-museo composta da 20 ambienti completamente arredati, che ospitano collezioni di dipinti, maioliche e porcellane. oltre a una splendida biblioteca con circa 50.000 volumi. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Informazioni: www.fiorinellarocca.it.

FORMAGGI & SORRISI, CHEESE & FRIENDS FESTIVAL, Cremona - Appuntamento da venerdì 12 a domenica 14 aprile con i migliori prodotti caseari italiani da assaggiare e acquistare nel centro storico di Cremona per un fine settimana gastronomico-culturale. Tra gli eventi che si accompagnano alla manifestazione ci sono degustazioni, show cooking, laboratori didattici e momenti creativi con la realizzazione di sculture di formaggio. Non manca l’intrattenimento con spettacoli di animazione e convegni culturali. Orari: venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito. Informazioni: www.formaggiesorrisi.it.



SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA, Sondrio – Due giornate (sabato 13 e domenica 14 aprile) per passeggiare nella natura e scoprire i buoni sapori della cucina valtellinese, con originali percorsi in grado di abbinare degustazioni e assaggi dei rinomati prodotti dell'enogastronomia locale, a inediti tour tra le bellezze del centro urbano e del territorio circostante. Nel corso delle “passeggiate di gusto” spiccano gli assaggi di sciatt, le croccanti frittelle tonde locali fatte con grano saraceno, e birra artigianale ad accesso libero sulla passerella ciclopedonale delle Cassandre, un adrenalinico collegamento aereo sul torrente Mallero dal quale ammirare uno dei luoghi naturali più̀ affascinanti di Sondrio e fino ad oggi inaccessibile. Gli appassionati di bicicletta possono partecipare a uno dei numerosi e-bike tours guidati; chi invece preferisce un momento di totale relax può approfittare del Wine Yoga, l’evento che si terrà tra i vigneti, o a una sessione di pilates sonoro, nei parchi cittadini. Ci sono poi le degustazioni “Tra rose e rosè”, i wine-tour in carrozza e il mini-corso sull’arte del “kokedama”, tecnica di coltivazione artistica giapponese che crea un micro-ecosistema autosufficiente. Nelle piazze e nelle strade della città si svolgono inoltre i giri a bordo del trenino alla scoperta de “i giochi di una volta”, la scuola di cucina degli autentici pizzoccheri grazie alle “mastre pastaie” dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio; le bancarelle nell’antico quartiere di “Scarpatetti”, il mercatino “A tutto bio” e perfino gli spettacoli degli arcieri. Orario: dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Informazioni: www.sondriotiprendeperlagola.it.

PIZZA FESTIVAL, Voghera – Appuntamento nel fine settimana 12 – 14 aprile con uno dei sapori più amati del nostro Paese: la pizza, protagonista del festival omonimo. Voghera si trasforma per tre giorni in una immensa pizzeria a cielo aperto, con un evento che riunisce in città i migliori pizzaioli d’Italia. L’ex-caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II (caserma Zanardi) si trasforma per l’occasione nel “vVllaggio della pizza”, in cui gustare la vera pizza napoletana, ma anche la pizza fritta, il cuoppo, il panzerotto, il calzone: insomma, 50 sfumature di pizza, inserite in diversi menù. Ci sono anche spettacoli, dj set e un’area bimbi attrezzata per il divertimento dei piccoli visitatori. Orari: venerdì, dalle 18:00 alle 23.00; sabato e domenica, dalle 12:00 alle 23.00. Informazioni: www.facebook.com.



MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) – Continua la 24esima edizione della manifestazione che, fino al 1° maggio, anima di colori e profumi primaverili il parco storico del Castello di Pralormo: “Messer Tulipano!” mette in bella mostra 100.000 tulipani e narcisi in fioritura nel parco del Castello, in bella mostra di sé in un piantamento rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, ma rispettoso del progetto realizzato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Le aiuole sono progettate in forme diverse ma sempre senza alterare l’impianto storico e prospettico del parco. Nelle pertinenze sono allestite mostre ed esposizioni a tema; aree specifiche sono riservate al giardinaggio, alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alle degustazioni, e allo shopping. Ci sono anche zone pic-nic e, nei negozi del paese, la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Informazioni: www.castellodipralormo.com.

SAGRA DELL'ASPARAGO, Roma – La Città dell’Altra Economia (ex mattatoio di Testaccio, Ingresso in largo Dino Frisullo), nella Capitale, sabato 13 e domenica 14 aprile ospita lo stuzzicante appuntamento con le gioie del palato. Immersi negli antichi spazi di Campo Boario, tra le sponde del Tevere e il fianco del Monte dei Cocci, si danno convegno chef e ristoratori, alle prese con i delicati germogli verdi, per cucinare sul posto un menù dedicato agli asparagi freschi, coltivati ed anche selvatici, più fini e leggeri ma dal gusto deciso. Sono proposti anche menù diversi, per chi desiderasse assaggiare anche sapori differenti, tra cui fritti vegetali, arrosticini di pecora, panini gourmet, salumi e formaggi artigianali, porchetta d’Ariccia. Le pietanze sono accompagnate da ottimo vino e da birre artigianali regionali. Tra i piatti forti della sagra ricordiamo le mezze maniche alla carbonara di asparagi, i tagliolini alla crema di asparagi e tartufo fresco, i paccheri al ragù di salsiccia e julienne di asparagi, l’uovo in camicia con punte di asparagi e tartufo fresco, l’insalata di bufala e asparagi, per citarne solo alcuni. Sono in programma giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere. Ingresso gratuito iscrivendosi presso l’evento Facebook #sagradellasparagodiroma. INFO: www.facebook.com.



SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO, Ladispoli (Roma) – Chi ama il sapore dei carciofi non può perdere questo evento, giunto alla sua 71esima edizione. Appuntamento a Ladispoli da venerdì 12 a domenica 14 aprile, per una manifestazione nata nel 1950 per rilanciare Ladispoli e il suo territorio a partire dal carciofo, prodotto molto diffuso nelle campagne circostanti e molto apprezzato per il suo buon sapore. Ogni anno la data della sagra viene fissata in base al calendario agricolo e alla raccolta dei carciofi. La manifestazione ha carattere nazionale, dura tre giorni, dal pomeriggio del venerdì, con l’arrivo dei primi espositori, alla domenica sera. Al carciofo Romanesco di Ladispoli è stata attribuita la denominazione IGP. INFO: www.prolocoladispoli.it