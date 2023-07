Sagre gastronomiche: ecco le più buone del weekend

Sono numerosi, infatti, da Nord a Sud gli appuntamenti per scoprire sapori e prodotti locali di eccellenza; l’ideale è cogliere l’occasione per esplorare territori e luoghi che ancora non conosciamo ma che nascondono veri gioielli dell’architettura e del paesaggio. Ecco allora una selezione di eventi, in programma nell ’ultimo weekend di luglio .

FESTA DEI PIZZOCCHERI - Teglio (Sondrio) – I pizzoccheri, le tipiche tagliatelle rustiche di farina scura condite con verdure, burro e formaggio di montagna, sono il piatto principe della gastronomia valtellinese e questa bella sagra offre l’occasione giusta per scoprirli, insieme ad altri prodotti della cucina di montagna come sciatt, carne alla piastra, salumi e formaggi locali. L’appuntamento è da venerdì 28 a domenica 30 luglio, nel clima fresco delle montagne valtellinesi: insieme alle gioie del palato si gode di una splendida cornice naturale e della vivacità di tradizioni folcloristiche, musica e cultura. Gli stand gastronomici sono allestiti in località Pineta, ai piedi della Torre Medievale. Teglio è anche un ottimo punto di partenza per escursioni e trekking in montagna. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. INFO: festadeipizzoccheri.altervista.org.

SAGRA DELLA “SEUPA À LA VAPELENENTSE DECO” , Valpelline (Aosta) – Ancora sapori di montagna, stavolta in Val d’Aosta, sabato 29 e domenica 30 luglio, con la “Vapelenentse”, la tipica zuppa valdostana della tradizione contadina a base di fette di pane bianco raffermo e di fontina, sovrapposte e cotte in forno, condite con burro fuso e cannella. Il piatto è nato, naturalmente, per utilizzare gli avanzi di pane raffermo, dato che nelle famiglie contadine non ci si poteva concedere il lusso di sprecare nulla. La sagra è rallegrata da musiche, danze e prodotti locali. Informazioni: www.lovevda.it

LAKE COMO WINE FESTIVAL, Como – Appuntamento a Como, nella centralissima Piazza Cavour da venerdì 28 a domenica 30 luglio, con l’ottava edizione del Lake Como Wine Festival con assaggi enogastronomici e degustazioni “vista lago”. Sono presenti le migliori etichette di 25 cantine con le loro migliori produzioni: vini unici, rigorosamente made in Italy, da degustare in abbinamento a formaggi, salumi e piatti tipici. Gli orari del Festival sono i seguenti: venerdì 28, dalle ore 18.00 alle ore 24.00; sabato 29, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle ore 24.00; domenica 30, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle ore 22.00. La nona edizione del Festival è in calendario per il weekend del 27-29 ottobre 2023. Informazioni: www.lakecomowinefestival.it

BEVIMAGNALONGA, Alfero di Verghereto (Forlì Cesena) - Domenica 30 luglio si apprezzano i buoni sapori nel territorio e si cammina ad Alfero, piccola frazione di Verghereto, sull’appenino romagnolo ai piedi del monte Fumaiolo. È in calendario, infatti, la Bevimagnalonga, una un’escursione a tappe tra natura, sapori e tradizioni, giunta alla sua edizione numero 17: si tratta di una passeggiata enogastronomica suddivisa in tappe, in ciascuna della quali si possono gustare i piatti tipici della cucina locale abbinati agli ottimi vini del territorio. Si parte da Alfero alle ore 11.00; dopo la conferma delle iscrizioni, si comincia con gli antipasti, seguiti, nelle tappe di Castagneta di Alfero, della Fonte Sulfurea sul Fiume Alferello, del Ponte Romano e Sasso Spaccato e infine presso il Parco del Casone nel centro del paese, con i primi, i secondi, i dolci e caffè, per dare sostegno a ristoro ai camminatori. In ogni tappa ci sono musica e allegria con uno stand gastronomico e uno spettacolo di intrattenimento. La manifestazione è preceduta, sabato 29 luglio, dall’evento “Waiting for Bevimagnalonga”. Iscrizione obbligatoria. Informazioni: www.fumaioloturismo.it.

SAGRA DELLA VONGOLA VERACE, Goro (Ferrara) – Ultimo fine settimana in compagnia delle vongole veraci del Delta del Po, prodotto principe di Goro, proposto in tutte le sue possibili ricette: appuntamento, dunque, nei fine settimana 22-23 e 29-30 luglio, per scoprire tanti piatti della tradizione. La Sacca di Goro offre infatti un habitat ideale per l’allevamento di vongole veraci, cozze e ostriche, oltre a cefali, orate, branzini. La sagra è un’occasione ideale per un buon piatto a base di queste specialità, come pure per effettuare un’escursione in barca nella zona e nelle oasi della foce, luoghi affascinanti e ricchi di molte specie di uccelli. L’ingresso alla sagra è libero. Info: www.facebook.com.

RASSEGNA DI CUCINA POVERA, Castellina Marittima (Pisa) – Una bella occasione per gustare i prodotti della gastronomia della Maremma Pisana: sabato 29 e domenica 30 luglio nel centro di Castellina Marittima, borgo rurale sulle colline poco lontano dal mare, si rinnova da oltre 30 anni l’incontro con la cucina povera locale, e con i suoi sapori semplici e genuini. Ogni angolo del borgo, a cominciare dalle strade del centro, ospita i prodotti tipici dell’enogastronomia e punti di degustazione con piatti tipici della cucina povera locale, tratti dal ricettario in rima “All’ombra dei sassi bianchi”: gli antipasti sono in Piazza Giaconi, i primi piatti in Piazza Mazzini, i secondi in Piazza Trieste e i dolci in Piazza Guerrazzi. Il buon cibo è accompagnato da spettacoli di strada con giocolieri e clown, musica dal vivo, intrattenimento per bambini, mostre e un mercatino artigianale. Informazioni: www.terredipisa.it.

SAGRA DEI MACCHERONI A FEZZE, Montenero Sabino (Rieti) - Appuntamento sabato 29 e domenica 30 luglio in Piazza del Municipio nel piccolo borgo laziale a partire dalle ore 18.30, per degustare gli inimitabili maccheroni a fezze accompagnati da altre specialità. I maccheroni a fezze sono una tipica varietà di pasta a base di acqua, uova e farina, lavorata a mano e poi trasformato in un unico, lungo filo, raccolto nella tipica matassa dal nome dialettale di fezza, cotto e condito con sugo di carni miste o con un particolare pesto a base di maggiorana, olio e aglio. Nelle vie del centro storico si svolgono spettacoli itineranti e musica dal vivo, che rallegrano la festa. Durante la manifestazione è anche possibile visitare il Castello Orsini. INFO: www.facebook.com.

STRAGUSTO – Trapani – Quattro giorni di gioie del palato, da giovedì 26 a domenica 30 luglio, con una grande festa di sapori, profumi e tradizioni, ospitata nella piazza dell'antico mercato del pesce a Trapani. Oltre allo street food siciliano si possono trovare anche le migliori specialità di cibo di strada proveniente da altre zone d'Italia e del mondo: oltre alle specialità di Palermo, Catania e Ragusa, ci sono i contributi gastronomici di Puglia e Toscana mentre i Paesi stranieri sono rappresentati da Romania e Madagascar. A Stragusto, che quest’anno arriva alla sua 15esima edizione, si trovano dunque, accanto ad arancini, panini con il lampredotto, cannoli, anche il sambosa del Madagascar, i mititei rumeni e molte altre appetitose specialità. Non manca un’area Wine Tasting, con i migliori vini del territorio. Informazioni: www.stragusto.it