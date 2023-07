Borghi dell'entroterra: alla scoperta delle Bandiere Arancioni

Europa: sette meraviglie on the road

279 località virtuose - Per trascorrere delle vacanze rilassanti lontano dalla folla, scoprendo stupendi angoli della penisola a volte poco conosciuti dove il turismo si fa cultura, non c’è che l’imbarazzo della scelta fra le 279 località che hanno ricevuto dal Touring Club Italiano (l’associazione di promozione sociale che da quasi 130 anni si prende cura dell’Italia come bene comune) le Bandiere Arancioni, marchio di qualità che contraddistingue piccoli paesi virtuosi ed accoglienti dell’entroterra, dal Nord al Sud alle isole.



Comunità ospitali - Le Bandiere Arancioni sono luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Per ricevere l’ambito marchio di qualità, bisogna possedere una serie di importanti requisiti ambientali, storico artistici, sociali, che si devono poi mantenere nel tempo. Nata 25 anni fa, Bandiere Arancioni è stata la prima iniziativa in Italia dedicata ai piccoli centri. Grazie al lavoro congiunto del TCI e degli amministratori locali, le località che si fregiano del marchio sono cresciute anche dal puntio di vista dell’accoglienza, passando da realtà marginali a destinazioni di interesse.



Cinque nuove Bandiere Arancioni – Da visitare questa estate sono, ad esempio, le 5 nuove località Bandiere Arancioni entrate quest’anno a far parte del gruppo: Sant’Agata Feltria (RN) località di origine pre-romana che racchiude storia, natura ed enogastronomia in una cornice unica sulle colline del Montefeltro; Castelsaraceno (PZ), piccolo paradiso per gli amanti degli sport e delle attività all’aria aperta, incastonato tra due Parchi Nazionali; Frontone (PU), borgo dell’Appennino umbro-marchigiano con una natura straordinaria da scoprire a piedi, in bicicletta o a cavallo; Monteverdi Marittimo (PI) cittadina fortificata sulle colline della Val di Cecina e caratterizzata da un fitto reticolo di vicoli che si aprono su piazze e scorci suggestivi; San Severino Marche (MC) tra i più pittoreschi comuni della provincia di Macerata, molto vivace e con un ingente patrimonio storico-artistico.



