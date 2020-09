Montepulciano, la quintessenza della bellezza toscana

Montepulciano è infatti un prezioso gioiello a cavallo tra la Valdichiana Senese e la Val d’Orcia e territorio di nascita del rinomato Vino Nobile. È qui che i turisti trovano la “Toscana dei sogni”, tra atmosfere fiabesche, paesaggi incantati e un’enogastronomia di pura eccellenza.



Natura, amata e protetta - Passeggiate, escursioni in bicicletta, trekking: a Montepulciano le attività outdoor non conoscono letteralmente confini. Per chi ama il turismo attivo – da soli, con gli amici o in famiglia – è possibile, infatti, fare di questo borgo incantato un punto di partenza per esplorare, immersi nella natura, lo spettacolo della Toscana più autentica, che da secoli strega con la sua bellezza viandanti e aristocratici, artisti – come il Poliziano, che proprio qui è nato – e sognatori. Al di fuori dalle mura del centro storico, il Lago di Montepulciano è oggi una Riserva Naturale, dove poter praticare molte attività, dalla gita in battello ecologico al bird watching, oltre a giri in mountain bike (da non perdere il Sentiero della Bonifica).



Le Terme di Montepulciano - In quest’angolo di Toscana il sottosuolo è ricco di acque sulfuree salsobromoiodiche, grazie alle quali sono sorte stazioni termali naturali di eccezionale valore nelle terapie per malattie respiratorie, artroreumatiche e affezioni della pelle. Negli anni, le Terme di Montepulciano sono diventate una meta anche per i turisti italiani e stranieri, in fuga dallo stress quotidiano per godere, nel Centro Benessere, che offre anche un’ampia scelta di trattamenti per rilassarsi, riequilibrarsi e lasciarsi emozionare grazie a suggestivi percorsi di benessere fra massaggi, bagni nella Grotta Lunare, essenze profumate, luci e musica. Naturalmente, in tutti i sensi, in questa eccezionale estate 2020, le terme continuano a offrire il proprio servizio, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.



Cultura profonda e...cinematografica - Passeggiando per le vie del borgo di Montepulciano, sembra quasi di essere capitati in una fiaba, tra architetture rinascimentali e preziosi luoghi da visitare; come il Museo Civico Pinacoteca Crociani. L’Accademia di Palazzo Ricci, la prima istituzione musicale tedesca con residenza in Italia, fa da colonna sonora, oltre che da scenografia, a un’atmosfera magica, che non a caso ha ispirato produttori e registi di fama internazionale. Proprio a Montepulciano, infatti, sono stati girati capolavori come Sogno di una notte di mezza estate, Sotto il sole della Toscana, In nome del Papa Re e, in tempi non lontani, Quantico e New Moon, un vero e proprio fenomeno mediatico, per il quale si riversarono a Montepulciano giovani da tutto il mondo per assistere alle riprese. Storia attuale è rappresentata dalla fiction I Medici, i cui due episodi iniziali sono stati quasi interamente girati in Piazza Grande, e Benedetta, l’ultimo film di Paul Verhoeven.



Gastronomia, il sapore del sapere - Pici all’aglione o “con le briciole”, panzanella, bistecca di chianina, olio di frantoio e salumi di cinta senese; e per finire crostata con marmellata di susine mascine, cantucci, panforte e ricciarelli. È sufficiente citare alcune specialità della cucina locale per evocarne i profumi, gli aromi e i gusti. La tradizione culinaria toscana è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, e a Montepulciano è possibile lasciarsi trasportare dal proprio palato per una vacanza da ricordare con nostalgia fin dal giorno del ritorno a casa.



Il Vino Nobile - E per accompagnare le prelibatezze tradizionali, non c’è niente di meglio che un bicchiere di Vino Nobile di Montepulciano, che insieme al Rosso di Montepulciano e al Vin Santo rappresenta letteralmente il frutto di una cultura della vinificazione, che in queste terre risale al tempo degli Etruschi e che si è affinata nel corso dei millenni per raggiungere un perfetto equilibrio di gusto, colore e profumo. Come, del resto, si può dire per tutta Montepulciano.



Per maggiori informazioni: www.montepulcianoliving.it