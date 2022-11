Sagre gastronomiche: le più buone del weekend

SAGRA DEL TARTUFO BIANCO DELLA VALLE GHENZA, Cella Monte (Alessandria) – Appuntamento nel Monferrato da venerdì 4 a domenica 6 novembre con gli intensi profumi dei pregiatissimi tartufi bianchi, in una sagra che prevede, oltre a degustazioni e mercatini, anche convegni e la possibilità di scoprire i caratteristici Infernot, le tipiche e suggestive cantine ipogee scavate nella pietra. La festa inizia venerdì sera alle ore 20.00 con la cena, servita in doppio turno. Sabato 5 novembre alle 09.30 prende il via una passeggiata guidata in e-bike (una seconda partenza è prevista per le ore 11.00); alle ore 10.30 si svolge invece la conferenza dedicata al tartufo, organizzata presso l’Ecomuseo. A seguire, il pranzo. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si può partecipare alla ricerca del pregiato tubero in compagnia dei tartufai della Valle Ghenza, mentre alle 17.00 c’è la degustazione guidata in collaborazione con l’Enoteca degli Infernot. Domenica si svolge la presentazione e la pesatura dei tartufi bianchi sottoposti alle valutazioni di una giuria di esperti, quindi, nel pomeriggio, visita alla tartufaia. Info: www.monferrato.org.

SAGRA DELLA POLENTA TARAGNA, Cologno al Serio (Bergamo) – Fine settimana conclusivo, da venerdì 4 a domenica 6 novembre, in compagnia della tipica polenta taragna bergamasca a Cologno al Serio in Piazzale dei Lavoratori -Piazzale Mercato. La polenta si può accompagnare con squisiti formaggi locali, formaggi di bufala oltre naturalmente a spezzatino, brasato e funghi, annaffiati dal buon vino della Valcalepio. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle ore 19.00 mentre a pranzo dalle ore 12.00, È attivo anche il servizio di asporto. Informazioni: www.facebook.com/staffsagra.

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA, Santa Lucia di Piave (Treviso) – Questa festa è una delle manifestazioni storiche più antiche del Veneto: in programma da venerdì 4 a domenica 6 novembre, è interamente dedicata al Medioevo e si propone di mantenere viva la conoscenza della storia, degli usi e dei costumi dell’epoca. Il culmine è la grande rievocazione storica in programma domenica, che ricostruisce l’antica fiera di Santa Lucia di Piave, luogo di confluenza dei commerci di tutta Europa dell’epoca: già da venerdì si possono ammirare una mostra-mercato di prodotti tipici (tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini, spezie ed utensili). A conclusione, è in programma un grande spettacolo finale con i Cavalieri della Torre Antica. Per i bambini ci sono giullari, musici e saltimbanchi, e un programma ad hoc per i camperisti, con visite guidate, mostre e degustazioni. Informazioni: www.anticafierasantalucia.com.



FASULIN DE L’ÒC CUN LE CUDEGHE, Pizzighettone (Cremona) – Si conclude domenica 6 novembre la tradizionale maratona gastronomica organizzata nel borgo cremasco di Pizzighettone, che, per l'occasione, ripropone uno dei suoi piatti tipici. Si tratta di un piatto povero della tradizione contadina, a base di fagiolini, cotenne di maiale, carni miste e verdure, ma l’evento è diventato un marchio registrato: Fasulin de l’òc cun le Cudeghe ha il pregio di collaborare a un progetto sulla territorialità e di recupero di una coltura tradizionale locale che si era persa negli anni. Anticamente, il piatto veniva preparato nelle cascine in occasione dell’uccisione del maiale, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Le Casematte, tradizionali ambienti nelle mura cittadine, con volta a botte e grandi camini d’epoca ancora perfettamente funzionanti, si trasformano per l’occasione in una grande osteria, in cui gustare queste specialità della tradizione contadina (prenotazione consigliata). Ci sono anche la mostra mercato enogastronomica “Buongusto d’inverno”, a ingresso gratuito. Informazioni: fasulin.com.

MOSTRA DALL’A … ALLA ZUCCA, Murta (Genova) – Appuntamento per due weekend consecutivi (sabato 5 e domenica 6 novembre, con replica sabato 12 e domenica 13), con tutto quello che di bello e di buono offre la zucca: dai fiori alle forme più curiose, all’utilizzo dell’ortaggio arancione nei piatti della cucina tipica, annaffiati da ottimo vino bianco novello Valpolcevera. Tutto questo si trova nell’entroterra genovese, per la precisione a Murta, in occasione dei due weekend di festeggiamenti dedicati a San Martino. Ci sono tanti i concorsi con ricchi premi; riservati alla zucca più grossa, più lunga, dalla forma più strana e, ovviamente, alla più bella. Si possono assaggiare tanti piatti deliziosi a base di zucca negli stand gastronomici e compiere visite guidate alla chiesa parrocchiale, al Roseto nel Cimitero Monumentale e compiere escursioni al sentiero Murta del CAI. Informazioni: www.murtaezucche.it.

OLIOLIVA, Imperia - Un weekend di degustazioni dell'olio nuovo e di prodotti agroalimentari liguri da venerdì 4 a domenica 6 novembre. Protagonista è l’olio extravergine di oliva, uno dei prodotti di eccellenza della Riviera Ligure, celebrato per tre giorni tra le vie e le piazze del centro storico di Imperia. Passeggiando per il centro storico si possono assaggiare e acquistare, oltre all’olio appena franto, tanti prodotti agroalimentari locali, tra cui focaccia, farinata, pesto, verdure sott’olio, formaggi di pecora brigasca, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all’olio d’oliva, salumi tipici e molto altro. Non mancano gli spazi dedicati a incontri, mostre, convegni, corsi di assaggio, laboratori tematici e show-cooking. Ci sono poi le tipiche escursioni, tra cui la “Camminata tra gli ulivi”, la “10km Olioliva”, le visite al Museo dell’Olivo Carlo Carli e al Museo delle Latte. Informazioni: www.facebook.com/OliolivaImperia

NOVEMBER PORC, provincia di Parma – Si comincia il 4 novembre e si prosegue fino al 27 del mese: quattro città per altrettanti weekend consecutivi, in provincia di Parma, ospitano una delle sagre di gusto più famose dell’autunno, per esaltare e godere tutto il buon sapore della carne di maiale. November Porc, la staffetta più golosa d’Italia, fa tappa innanzi tutto a Sissa Trecasali nel fine settimana 4-6 novembre, con “I Sapori del Maiale“; si prosegue, nel weekend successivo, a Polesine Parmense con “Ti cuociamo preti e vescovi”, mentre nei giorni 18-20 novembre l’appuntamento è a Zibello con “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. Ultima tappa a Roccabianca dove, nel fine settimana 25-27 novembre, va in scena “Armonie di Spezie e Infusi”. In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, gustose degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e bambini. Si possono compiere viste alle più importanti testimonianze storico culturali presenti sulla Strada del Culatello. Inoltre, i ristoranti locali che prendono parte all’iniziativa “A Tavola con November Porc”, propongono menù ad hoc. Informazioni: www.novemberporc.com.

BACCANALE, Imola - Animazioni, spettacoli ed eventi in calendario fino al 13 novembre fanno da contorno alle prelibatezze messe in tavola da Baccanale, l’evento che trasforma la città di Imola in un palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, impegnati nel proporre ottimi sapori in modo accattivante e non banale. Ogni anno “Baccanale” propone un diverso tema del gusto con un programma di incontri, eventi e degustazioni, rigorosamente a tema; l’edizione 2022 avrà come filo conduttore “Ripieni”. Oltre 40 ristoranti della zona propongono vari menu ispirati al tema di questa edizione; ci sono inoltre numerosi eventi anche per i più piccini, tra cui laboratori, giochi, animazioni e la possibilità di visitare le aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Non mancano anche quest’anno i “Fuorimenù”, con una serie di proposte originali, dalle colazioni ai brunch, dagli aperitivi ai piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it

FESTA DEL TORTELLO, BISTECCA E PORCINO, Lago Viola - Località Boccagnello, Vicchio (Firenze) -Appuntamento in Toscana nei primi tre fine settimana di novembre fino a domenica 20, nel Mugello, presso il Lago Viola, per gustare varie specialità di stagione, tra cui il famoso tortello mugellano: porcini fritti, ficattole, marroni del Mugello: a questi è dedicato in particolare uno stand ad hoc con caldarroste, vin brulé e castagnaccio. Grande protagonista è anche la bistecca celebrata in alcuni piatti specialissimi. Nei giorni di sabato e domenica è possibile prenotare anche per il pranzo mentre il venerdì si può solo cenare, per trascorrere un momento di distensione nel grazioso contesto naturale del lago. Per informazioni: www.facebook.com/festadeltortello/.

SAGRA DELLE CASTAGNE E DEL VINO, Sorbo Serpico (Avellino) – La Sagra della Castagna, con i suoi profumi, sapori e colori, anima il centro storico di Sorbo Serpico, cittadina in provincia di Avellino da venerdì 4 a domenica 6 novembre. La manifestazione è organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve con lo scopo di promuovere i prodotti tipici del territorio irpino. La sagra offre una vera e propria esperienza sensoriale che, attraverso le gioie del palato, conduce i partecipanti in un viaggio nel tempo, alla scoperta degli antichi sapori della tradizione. Protagonista la Castagna di Sorbo Serpico, che ha acquisito la Denominazione di Origine Protetta (DOP), accompagnata dagli ottimi vini locali, alcuni dei quali possiedono da tempo la DOC e DOCG. Il menù della sagra prevede maccaronara al sugo fatta a mano, zuppa di castagne, carne di maiale e peperoni, salsiccia con patate, pizza fritta, panino con la salsiccia e cotechino, provolone impiccato, caldarroste, dolci fatti a mano e vino. Informazioni sulla pagina Facebook dell'evento.

SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO, Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) – Sapori fantastici sabato 5 e domenica 6 novembre a Spinazzola, per l'evento autunnale più atteso della stagione. Il centro storico si anima di luci, suoni e sapori in due giornate dedicate alla tradizione, alla cultura, allo spettacolo e alla musica: ogni angolo, vicolo o piazzetta si trasforma in punto di incontro alla scoperta dei profumi della Murgia. Il fungo cardoncello, protagonista della sagra, è accompagnato dalle tipicità del territorio, proposte dalle piccole aziende locali che fanno della qualità il valore essenziale delle proprie produzioni.

Informazioni: www.facebook.com/sagradelcardoncello.