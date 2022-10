Frantoi Aperti in Umbria: cinque weekend dedicati all'olio

Dal 29 ottobre al 27 novembre l’iniziativa proporrà esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte, legate al mondo dell’olio extravergine di oliva umbro di alta qualità.



In bici tra gli oliveti - Novità di questa edizione saranno gli appuntamenti in E-Bike tra gli ulivi che, grazie alla partnership con YouMobility Bike, marketplace della mobilità sostenibile ed alla collaborazione con FIAB Umbria e FIAB Foligno, porteranno gli appassionati delle due ruote, lungo i sentieri che percorrono i Colli delle cinque zone Dop Umbria, tra cui la Fascia Olivata Assisi – Spoleto, con soste e degustazioni nei frantoi in lavorazione. Inoltre, ogni domenica di Frantoi Aperti l’appuntamento sarà con il “Brunch Tour con musica in luoghi speciali dell’Umbria”. l pranzi saranno un’occasione per scoprire luoghi unici dell’Umbria minore spesso non accessibili, degustare i prodotti del territorio in abbinamento all’olio extravergine di oliva appena franto, accompagnati da momenti musicali.



Extravergine e fumetti - Nei frantoi in lavorazione, cuore pulsante dell’iniziativa, si terrà “Olio a fumetti e DJ Set – LIVE drawing nei frantoi” che, grazie all’innovativa collaborazione tra le realtà più creative del mondo dei fumetti e della produzione olearia trasformerà i frantoi in laboratori culturali tenuti da artisti del fumetto che durante i fine settimana di Frantoi Aperti, si esibiranno in un “live drawing” (disegno dal vivo) che sarà accompagnato da DJ set e aperitivo con assaggi di olio appena franto. In alcuni dei frantoi partecipanti, verrà sperimentato "Olio a fumetti for KIDS" laboratori di segno e disegno, rivolti ai bambini sull’arte del fumetto, con al termine merende con pane e olio appena franto.



Chiaveumbra/in natura - Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato”, storico evento di Frantoi Aperti sul linguaggio dell’arte contemporanea, organizzato da Palazzo Lucarini Contemporary, offrirà chiavi di accesso inedite e sperimentali sul territorio umbro, la natura e il rapporto uomo-ambiente. Il filtro dell’arte contemporanea che accompagna ormai da 9 anni Frantoi Aperti, anche questo anno andrà a radicarsi sempre più nel paesaggio olivato, in particolare lungo i percorsi di trekking dove gli artisti incontreranno il pubblico presentando personalmente azioni artistiche o interventi visivi in natura.



Musica tra gli Olivi - Musica tra gli Olivi - Suoni degli ulivi secolari è il titolo della mini rassegna musicale pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi, proporrà concerti in luoghi particolarmente evocativi del paesaggio olivicolo umbro ed in prossimità degli ulivi secolari più rappresentativi della regione, veri e propri monumenti naturali. Le iniziative artistico - culturali saranno “collegate” e fruibili grazie a passeggiate guidate a piedi, che collegheranno gli oliveti ai borghi ed alle città d’arte ad alta vocazione olivicola, dove si terranno feste di celebrazione della raccolta e frangitura delle olive, con esposizioni di artigiani di olio di qualità e di altri prodotti enogastronomici locali, concerti e spettacoli musicali, visite guidate dei centri storici e dei musei tematici, assaggi di pane e olio nelle piazze, aperture straordinarie di castelli e palazzi e tante iniziative immaginate per coinvolgere i più piccoli.



Oli EVO in ristorante - Nei 5 fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria infine, alcuni degli chef del circuito “Umbrian #EVOOAmbassador - Testimoni di oli unici” - la rete creata dalla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria che seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una ricca selezione di oli extravergini d’oliva prodotti in Umbria - saranno protagonisti di una serie di cooking show itineranti e proporranno nei loro ristoranti menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2022.



Per maggiori informazioni: www.frantoiaperti.net