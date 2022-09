Autunno, tempo di benessere fra Spa e natura

Nel cuore della Toscana

Fonteverde

In una masseria pugliese

Fontanelle

Un’oasi di benessere sulle Dolomiti

Sensoria Dolomites

Il potere delle acque fra i monti della Valtellina

Lac Salin Spa & Mountain Resort

- Rigenerarsi in una cornice storica che non ha eguali, nel fascino senza tempo delle colline senesi:, esclusivo resort termale 5 stelle a San Casciano dei Bagni, era la residenza rinascimentale del Granduca Ferdinando I de’ Medici, che lo aveva fatto edificare nel’600 su una fonte termale. Un’oasi di pace e un vero paradiso del benessere, in uno degli scenari più belli della Toscana. Recentemente rinnovata a seguito di un imponente progetto di ristrutturazione, è un luogo d’incanto dove trascorrere momenti di relax e puro benessere, grazie alla Spa con un parco termale di 5 mila mq, alla deliziosa offerta gourmet e all’atmosfera di tranquillità, in un palazzo ricco di fascino e di storia. Vi si accede avvolti da un’atmosfera suggestiva per cui le uniche guide sono le lanterne e le nicchie dorate che valorizzano l'antica collezione di reperti archeologici tutelata dalla Soprintendenza. Dentro, un modo di benessere naturale, che trae la sua forza dall’acqua termale ricca di calcio, fluoro, magnesio e zolfo, che sgorga purissima a di 42 gradi. Immergersi nelle piscine termali panoramiche (coperta o all’aperto) non è solo un’esperienza piacevole, ma un vero rito di salute, che migliora il tono muscolare, rilassa il sistema nervoso, rafforza l’organismo e le sue difese. L’acqua della fonte ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche, effetti antitossici e metabolici per il fegato, rende la pelle liscia e luminosa, con un delicato effetto peeling. Alla Salus per Aquamsi affiancano trattamenti e rituali basati su una concezione olistica che prende in considerazione la persona nella sua completezza. Chi ha particolari esigenze, si può inoltre affidare allo staff medico dell’Equilibrium Medical Spa, che studia percorsi personalizzati, per ritrovare la salute, il benessere, il peso ideale, la migliore forma fisica., su un promontorio che guarda lo spettacolare mare di Marina di Ugento, è una tipica e autentica masseria adults only, ricavata da un monastero del XVII secolo, dove vivere il Salento più vero ed esperienze anche di benessere tailor made. La Sanctuarium Private Spa, ad esempio, è utilizzabile in modo esclusivo per un’esperienza speciale: piscina con idromassaggio al lume di candela, Rasul per eliminare le tossine, trattamenti ispirati alla terra con prodotti 100% naturali e locali, come olio extra vergine di oliva, mosto d’uva, miele, vino, mandorle.Tra i trattamenti Signature, L’oliva per Sanctuarium Private Spa, un rituale viso e corpo che utilizza l’olio extravergine d’oliva, l'olio di vinaccioli e la bava di lumaca arricchiti da un blend di oli essenziali di arancio amaro, di mirra e note di vaniglia, per una pelle dall’aspetto setificato e radioso. Il benessere si completa a tavola, dove viene imbandita la più autentica e salutare cucina salentina, con verdure dell’orto biologico, prodotti dei migliori produttori locali e di piccoli vignaioli. La masseria, ideale per chi cerca calma e rigenerazione nella natura, è un’oasi di pace nel cuore del Parco naturale di Ugento, dove passato e presente, tradizione e contemporaneità, semplicità e ricercatezza convivono in perfetta armonia.- Il, nuovo resort di design all’Alpe di Siusi in Alto Adige, è un’oasi di ben-essere nel senso più ampio del termine, che invita gli ospiti a liberarsi dai ritmi frenetici del quotidiano, per una vacanza che sia un “lusso per l’anima” dove ritrovare equilibrio fra mente e corpo e caricarsi di energia positiva. Un luogo di riposo e rinascita nella cornice delle Dolomiti, dove godere di piccole e grandi gioie concedendosi il tempo per il relax profondo, un bel massaggio, un piatto goloso e salutare. L’area wellness, 1.000 mq di pace con cabine e sale relax con vista sul bosco e la piscina riscaldata collegata a quella esterna con vista sullo Sciliar, ricrea ambiente e atmosfere zen. Vi vengono proposti trattamenti fra oriente e benessere alpino a base di prodotti naturali ideati per riequilibrare i sensi e detossinare. Massaggi e trattamenti esclusivi e personalizzati come i Signature Treatments per il corpo e il viso, rituali di benessere che donano sensazioni di profondo relax al corpo ed effetto rivitalizzante al viso.- Il benessere aldi Livigno, in Alta Valtellina, si declina con proposte legate all’acqua, ispirate al lago salato d’alta montagna da cui prende il nome l’hotel. La SPA invita a rilassarsi nell’idromassaggio riempito con acqua salata che rafforza il sistema immunitario, il cuore e rinvigorisce la pelle. Anche nella piscina si nuota leggeri nell’acqua di montagna con lo sguardo rivolto verso le montagne: la grande vetrata riflette la luce e il paesaggio esterno. Per chi desidera vivere il benessere anche nell’intimità della propria camera, ci sono le nuove SPA Suite con sauna, vasca idromassaggio, caminetto, vista panoramica su Livigno e ampio balcone. Sono realizzate con legno del posto: il profumo di cirmolo, larice, abete è una carezza che avvolge delicatamente gli ospiti.