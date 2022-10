Piemonte: il magico autunno del Pinerolese

Due le caratteristiche principali: la prima è la varietà, non solo dei paesaggi ma delle proposte, da quelle per famiglie a quelle per i più sportivi passando per i pomeriggi dedicati a raccogliere castagne. La seconda è l’autenticità di questa zona al confine con la Francia dall’impronta ancora molto rurale e contadina e per questo vera.



La Natura - Il primo modo per vivere la magia dei colori d’autunno passa ovviamente attraverso le visite guidate, di una giornata. Vicina a Torino, la proposta “The breath of autumn - Parco Monte San Giorgio”: il Monte San Giorgio, a Piossasco, è da annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo della Preistoria. Oggi, anche se pochi lo sanno, è nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e diventa destinazione per una gita di un giorno, tutta dedicata a vivere le sfumature del foliage autunnale nei boschi. Domenica 30 ottobre, si potranno percorrere sette chilometri con 500 metri di dislivello. Sempre a Piossasco, Artena il 12 novembre ha pensato di festeggiare Festa di San Martino costruendo una luce di una lanterna da portare, poi, nel bosco: con questa luce si darà vita, infatti, a un'escursione nella stagione buia e fredda.



Dimore storiche - Di norma, si pensa al foliage da vivere nei boschi o in montagna. Il Pinerolese, invece, offre anche occasioni diverse, come assaporarlo nel giardino di un castello o una dimora storica. Sabato 29 ottobre e domenica 13 novembre al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, è possibile fare una passeggiata guidata dall'architetto paesaggista e agronomo Andrea Pelleriti nel parco e nell'orto del maniero: splendido esempio di parco paesaggistico, nei suoi oltre sei ettari di estensione custodisce alberi centenari e cinque esemplari monumentali, oltre a diverse specie arbustive ed erbacee di particolare pregio. Una storia che affonda le sue radici nel Seicento, quando la proprietà di Miradolo era una "cassina", il cui ampliamento con la costruzione del Palazzo ha seguito gli stili e le mode delle diverse epoche sino a presentarsi oggi in veste neogotica, con tanto di torre, decorazioni e finestre con archi a sesto acuto.



Magia del foliage - Martedì 1 e sabato 5 novembre, al pomeriggio, invece, sempre al Castello, con "La magia del Foliage" e con un’esperta botanica i partecipanti scoprono gli alberi centenari del parco e i ritmi biologici delle piante, osservando i cambiamenti che sopraggiungono nel giardino in queste settimane con l’avvento dei primi freddi e la preparazione al lungo inverno. Le foglie seccano e lentamente si tingono d’oro, di rosso e di arancione, come per mano di un abile pittore. Il giardino appare in una veste davvero insolita e affascinante. Sempre al Castello anche i laboratori per adulti e bambini "Foliage e acquerello en plein air" (29 ottobre e 5 novembre) e il 12 novembre, i laboratori "Sentire l'Autunno", con una passeggiata animata all'aperto e attività esplorative da vivere con tutta la famiglia. Casa Lajolo, a Piossasco, villa storica piemontese tra le più particolari, situata nell'antico borgo di San Vito, sulla collina di Piossasco, alle pendici del Monte San Giorgio, propone, invece, il 30 ottobre delle visite guidate nei suoi spazi esterni: il giardino all'italiana simmetrico, caratterizzato dalla presenza di un boschetto di tassi, il giardino all'inglese, il frutteto, il pergolato e l’orto. La chicca? Abbinato al tour, c'è una degustazione in cantina di vini del Pinerolese abbinati ad assaggi di salumi e formaggi del territorio.



Halloween - Non manca un capitolo dedicato ad Halloween: al Castello di Miradolo, così, ecco che con "Masche incantesimi e controincantesimi" domenica 30 ottobre, un tuffo nel folklore piemontese alla scoperta delle Masche. Nella giornata più terribile dell'anno, bimbi e genitori andranno alla scoperta di figure misteriose e incantesimi costruendo un personale "Libro del comando". Il 31, invece, il maniero propone "Sofia e i misteri del Castello", spettacolo diffuso nel parco con passeggiata in notturna, mentre il primo novembre storie a tema con " La zucchetta porta merenda di Halloween".



Benessere - C’è, poi, una proposta legata al benessere, "Hallowellnes", un soggiorno a Pragelato in programma dal 28 al 31 ottobre arricchito da cena gourmet, massaggi al profumo di fieno ma anche, nella stessa struttura, un soggiorno in mezza pensione con merenda in maschera e possibilità di gita con accompagnatrice naturalistica alla scoperta della fauna alpina. Castello di Miradolo e Villaggio Gofree firmano poi "Masche e castagne: Halloween e le leggende delle valli" il 30 e 31 ottobre, un weekend che mescola a storie di streghe nel maniero e passeggiate e degustazioni in montagna.



Per maggiori informazioni: www.turismopinerolese.it