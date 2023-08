Sagre gastronomiche: le migliori di inizio settembre

LA SAGRA DEL PEPERONE, Carmagnola (Torino) - La 74° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si svolge dall'1 al 10 settembre. È la più grande sagra in Italia dedicata al gustoso ortaggio e ogni anno propone eventi gastronomici, culturali e artistici con esperienze coinvolgenti per tutte le età. Nella storica cittadina piemontese sono dedicate alla sagra ben otto piazze, di cui sei ospitano le specialità enogastronomiche, con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Il cartellone è ricco di proposte a cavallo tra gusto e cultura, con degustazioni, workshop, show coking, cene a tema, street food, spettacoli di vario genere, talk show, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e molto altro ancora. Informazioni: www.fieradelpeperone.it



SAGRA DELLA PATATA, Rotzo (Vicenza) - Dall'1 al 3 settembre torna a Rotzo la Sagra della patata, giunta alla 45° edizione, che ormai da anni richiama sempre più gourmet e semplici curiosi da ogni dove. L’incantevole paesino veneto, uno degli otto comuni dell’Altopiano di Asiago, si riempie di stand gastronomici tutti i giorni a partire dalle 19 e alla domenica già dalle 12. La patata di Rotzo è una delle più rinomate varietà di questo gustoso tubero, l’ingrediente principale di piatti succulenti, ad iniziare dai golosissimi gnocchi con vari tipi di sugo. Nei tre giorni di festa sono previsti diversi intrattenimenti sia per gli adulti che per i bambini e tanta musica. Informazioni: www.prolocorotzo.it



FESTA D’LA CHISÖLA, Borgonovo Val Tidone (Piacenza) - Torna anche quest’anno, dall’1 al 3 settembre, la Sagra d’la Chisöla organizzata dal 1967 ogni prima domenica di settembre dalla Pro Loco di Borgonovo Val Tidone. L’attesa festa rientra tra le 64 Sagre di Qualità, riconoscimento assegnato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia alle sagre storiche. Sono previsti tre giorni di festeggiamenti che culmineranno nella giornata di domenica, in cui lungo le vie del paese sarà possibile trovare gli stand di vendita della Chisöla, esibizioni folkloristiche, musica, artisti di strada ed esposizioni. La Festa d’la Chisöla è una sagra tradizionale che vede protagonista la celebre focaccia con i ciccioli, un prodotto povero della tradizione contadina, tipico della Val Tidone, iscritta nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine) del Comune di Borgonovo Val Tidone ed è riconosciuta come “prodotto agroalimentare tradizionale”. Viene preparata con farina bianca, ciccioli, lievito di birra, strutto, acqua e sale. Una leggenda narra che Federico Barbarossa, incoronato Imperatore a Roma nel 1155 da papa Adriano IV, passò in Val Tidone con il suo esercito e, nella zona dove in seguito sarebbe sorto Borgonovo, la popolazione rifocillò lui e le sue truppe stremate e affamate con quintali di Chisöla. L’esercito di Federico Barbarossa proseguì il suo cammino e, riconoscente, non creò nessun danno agli abitanti del luogo. Informazioni: www.prolocoborgonovo.it





SAGRA DEL SALMONE AFFUMICATO, Monteleone di Fermo (Fermo) - La Sagra del Salmone Affumicato, in programma dal 1 al 3 settembre, è ormai giunta alla sua 12° edizione e richiama gli appassionati e i cultori di questo pregiato prodotto ittico che viene dai mari della Norvegia ed è abbinato, nella circostanza, ai prodotti locali marchigiani. Giampaolo Verducci insieme alla sua famiglia d’origine è l’anfitrione del salmone di Monteleone di Fermo, l’antico borgo a metà strada tra la costa adriatica ed i sontuosi Monti Sibillini, conosciuto per il fenomeno dei vulcanelli di fango. Ogni anno il primo fine settimana di settembre al Circolo Monte Leone ASD (bar storico del paese dal 1965) si aprono gli stand sia a pranzo sia a cena e per asporto, e si serve il menù tradizionale a base di salmone rigorosamente affumicato artigianalmente secondo una ricetta originale finlandese. Si possono degustare la Bruschetta con fette di salmone affumicato a freddo, la Marchigianella (tagliatella di pasta fresca), i Gnocchetti con un sugo a base di salmone affumicato a caldo e pomodoro fresco ed inoltre la popolare Oliva fritta ripiena di salmone affumicato a caldo, fatta a mano. La novità dell’anno sono gli arrosticini di salmone affumicato a caldo. Informazioni: www.festivalsalmone.wordpress.com



SAGRA DELLA NOCCIOLA, Caprarola (Viterbo) - Giunge alla 67° edizione la Sagra della Nocciola che, iniziata il 25 agosto, durerà fino all’ 1 settembre. La sagra della Nocciola è l’evento più longevo della provincia di Viterbo ed è anche quello più atteso dalla popolazione. Il clou della manifestazione è la sfilata dei Carri Folkloristici ed Agresti realizzati da abili artigiani di Caprarola, in programma l’1 settembre. La sagra vuole celebrare la nocciola di Caprarola, una varietà molto famosa e tra le più buone al mondo, che ormai da anni è diventata il fiore all’occhiello del comune laziale. È previsto un programma ricco di eventi, per tutti i gusti, con il concerto dei Coma Cose il 29 agosto, lo spettacolo circense Come d'Incanto e la XV Mostra dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e dei Prodotti Tipici. Le Eccellenze del territorio cimino del 30 agosto e tanti altri eventi sportivi, culturali e musicali. Sono predisposte delle Aree Food dove cenare con piatti tipici locali e street food. Informazioni: www.sagranocciolacaprarola.it