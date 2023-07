Tramonti, fra mare e monti perla verde della Costiera Amalfitana

E forse anche per questo più capace di coinvolgere i tanti visitatori che ogni anno fanno tappa in questo incantevole borgo della Costiera Amalfitana sospeso tra mare e monti. Il luogo ideale per vacanze green, ritempranti per corpo e mente.



Spiagge e boschi - Le spiagge della Divina sono solo qualche chilometro più a Sud; più a Nord, invece, i Monti Lattari ricoperti di boschi sovrastano e quasi proteggono l’entroterra tramontano. Da questo felice binomio nascono le caratteristiche che rendono Tramonti unica nel suo genere, così come unica è anche la sua offerta di paesaggi, di prodotti e di racconti. Qui le tre cose sono inscindibili tra loro. Ecco, allora, che una fitta rete di sentieri attraversa il territorio del borgo, toccando le tredici frazioni che lo compongono e guidando il visitatore tra angoli antropizzati ed altri, invece, in cui la natura è ancora pressoché incontaminata.



Percorsi ed esperienze - A Tramonti non si fanno le classiche gite fuori porta, ma si vivono esperienze. Ogni sentiero è anche un percorso: il Percorso del vino-Wine Tour, ad esempio, permette di visitare vigneti che, ospitando alcune delle viti più vecchie del mondo, fanno da veri e propri musei a cielo aperto. Qui nascono i Vini Eroici della Costa d’Amalfi, con una produzione piccola nei volumi, ma grande nello spirito: quello che garantisce all’uva di Tramonti l’eroismo necessario a crescere anche in zone apparentemente ostili.



La patria dei Pizzaioli - Durante le escursioni è facile incappare in uno dei tanti forni rurali che popolano il territorio tramontano. Non sono solo il ricordo di un passato lontano, ma anche di un presente in continuo fermento. Ancora oggi, come da tradizione, vengono utilizzati per la cottura del pane e della pizza De.Co., accomunati da un impasto a base di grani antichi. La pizza viene arricchita dal meglio della produzione locale, con il Fior di Latte dei Monti Lattari e il pomodoro Re Fiascone a farla da padrone. Non tutti sanno che proprio in queste vallate vanno cercati i natali del piatto che più di ogni altro è simbolo dell’italianità nel mondo. Del resto, tramontane sono state anche le prime generazioni di pizzaioli che hanno esportato la pizza dal Meridione al Nord Italia, garantendone la diffusione e permettendo di conservare una tradizione oggi più viva che mai.



Saperi antichi - La Patria dei Pizzaioli, epiteto più d’ogni altro calzante per Tramonti, conserva gelosamente anche altri saperi ormai praticamente scomparsi in ogni luogo che non sia questa terra all’ombra dei Monti Lattari. E allora, l’escursionista curioso potrà facilmente imbattersi nei maestri cestai, abili artigiani che realizzano ceste e sporte in vimini intrecciato con materiali e tecniche rimasti cristallizzati nel tempo. Movimenti sapienti, cadenzati da ritmi lenti: gli stessi dei maestri casari tramontani, che ogni giorno producono latticini e formaggi di qualità eccelsa.



A ritmo lento - Forse è proprio questo che più di ogni altra cosa attrae il visitatore che arriva a Tramonti. Qui è lontana la frenesia della vita in città, ma sono lontani anche i modi frenetici che, nostro malgrado, caratterizzano sempre più un certo tipo di turismo. Non ci sono folle, non ci sono ingorghi: l’aria non si riempie del rimbombo dei clacson e dei fumi dei gas di scarico. Qui, per spostarsi facilmente, si può ricorrere ad un servizio di mobilità in sharing che garantisce a tutti l’accesso ad una flotta di e-bikes e monopattini elettrici di nuova generazione. Una soluzione che fa emergere l’attenzione della gente verso il proprio territorio e che, insieme alla disponibilità di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la grande attenzione per il riciclo, rende questo Comune campano uno dei più virtuosi d’Italia quanto a rispetto dell’ambiente. Il turista che arriva a Tramonti come visitatore ben presto diventa qualcosa di più. Lasciandosi coinvolgere dal modo di vivere del luogo, respirando a pieni polmoni l’aria carica di sapori e filosofie antiche, diventa esso stesso parte integrante di un angolo d’Italia dove è ancora facile godere delle piccole grandi cose.



Per maggiori informazioni: www.comune.tramonti.sa.it