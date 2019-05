Sagre e feste: gli appuntamenti con l’enogastronomia

CEREVISIA - Fondo (Trento) - Il gusto del malto è protagonista in Alta Val di Non con uno spumeggiante festival dedicato alle birre artigianali. Gli appassionati hanno a disposizione tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, in cui degustare e scoprire tanti segreti di questa antica bevanda, oltre ai segreti per prepararsela in casa con i consigli dei mastri birrai. Sono infatti in programma alcuni laboratori di "home brewing" in collaborazione con l'associazione Brewing Bad di Roma, e convegni in collaborazione con Slow Food. Uno speciale concorso premia la miglior birra e il miglior birrificio artigianale. Per il venerdì sera, giorno di inaugurazione della manifestazione, è organizzata la "Cena Degustazione", che propone abbinamenti tra birra e cibo. A seguire musica dal vivo (prenotazione obbligatoria). INFORMAZIONI - www.cerevisiafestival.com.



MONTAGNANA IN FESTA- Montagnana (Padova) - Fine settimana conclusivo, fino a domenica 26 maggio, con i prodotti tipici, in particolare con il prelibato prosciutto crudo dolce locale: ci sono laboratori, degustazioni e visite ai prosciuttifici, ma anche mercatini di artigianato e antiquariato. Fino a domenica 26 maggio, protagonista è il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P., offerto in degustazione dagli otto produttori locali e in quattro gemellaggi gastronomici inediti, anche in compagnia di altri prodotti del territorio, tra cui vini D.O.C. padovani, dolci tipici e formaggi. INFORMAZIONI www.festadelprosciuttoamontagnana.it .



ANTICA SAGRA DI SAN GIUSEPPE - Monte di Malo (Vicenza) – Appuntamento con la natura da venerdì 24 a domenica 26 maggio tra i prati che circondano Monte di Malo, in cerca di erbe spontanee e delle prelibatezze nelle quali si possono utilizzare in cucina. Il via alla festa coincide con l’apertura degli stand gastronomici nella serata di venerdì: dopo cena è in programma una serata di ballo liscio. Stesso programma per sabato sera, mentre domenica si svolge una passeggiata guidata, sia al mattino che al pomeriggio, sui sentieri e nei prati alla ricerca delle erbe più saporite, da gustare al ritorno con un buon piatto di gnocchi o di ravioli. Ci sono anche i laboratori in cui imparare come estrarre oli essenziali, per creare unguenti e confetture a base di erbe. www.montedimalolive.it



BARBERA UNPLUGGED - Agliano (Asti) – Venerdì 24 e sabato 25 maggio gli amanti del buon bere si riuniscono per una rassegna gastronomica che valorizza enologi, ristoratori, produttori e rende felici i buongustai, con due serate dedicate al gusto e all'antica tradizione della Barbera. “Barbera Unplugged” è una rassegna enologica che si snoda in un percorso enogastronomico a tappe lungo le strade del centro storico e nelle contrade del paese, con piatti proposti dai ristoratori del paese abbinati a un calice di Barbera. La colonna sonora della manifestazione è offerta dai concerti di cinque band acustiche per ciascuna serata). INFORMAZIONI - www.barbera-agliano.com.



TRE GIORNI IN PIAZZA - Pizzighettone (Crema) - Weekend di festa nel borgo cremasco, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, tra eccellenze gastronomiche e bellezze storico-artistiche. Le Casematte tra le antiche mura ospitano spettacoli, iniziative, animazioni ed eventi. La festa vera e propria è concentrata nelle giornate di sabato e domenica, mentre venerdì sera è previsto un intrattenimento musicale. L’evento punta a promuovere e valorizzare il borgo, i piatti tipici e i monumenti, a cominciare proprio dalle Casematte, con i loro ambienti a botte collegati fra loro secondo un unico grande itinerario, nelle quali sono allestite alcune esposizioni. INFORMAZIONI: www.pizzighettone.it.



SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA – Porto Garibaldi (Ferrara) – Secondo fine settimana dedicato ai sapori del mare, allo sport e al birdwatching fino a domenica 26 maggio, alla scoperta del pescato locale, magari accompagnato da piadine, focacce e altri sapori della gastronomia locale. Ci sono anche gli artigiani che propongono oggetti originali e idee regalo; sono previste anche escursioni in bici, laboratori dedicati all'arte del ramaglio, la costruzione e riparazione delle reti da pesca, partite di calcio, mostre fotografiche, serate musicali e altro ancora. Gli stand gastronomici sono aperti dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00. INFORMAZIONI: www.ferraraterraeacqua.it .



LA MAGGIOLATA LUCIGNANESE - Lucignano (Arezzo) – Il borgo toscano sulle colline che circondano Arezzo vive un vero tuffo nel Medioevo con cortei storici, carri allegorici fioriti e gare tra le contrade, in un ricco programma di eventi nelle domeniche 26 maggio e 2 giugno La festa fa rivivere le antiche celebrazioni agresti, per propiziare un buon raccolto. Ci sono la sfilata di carri allegorici, bande musicali e gruppi folcloristici; il corteo storico; i balconi fioriti. La sera di martedì 21 maggio è prevista una degustazione di prodotti locali, ma i buoni sapori fanno la parte del leone durante tutta la festa. https://maggiolatalucignanese.it



SAGRA DEI PICI - Celle sul Rigo di San Casciano dei Bagni (Siena) - I pici sono un primo piatto tipico del Senese: a questo golosi spaghettoni fatti a mano è dedicata una bella fedta a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, da giovedì 23 a sabato 25 maggio. I pici si gustano con il ragù d'anatra, i funghi o il cinghiale, e in abbinamento ad altre specialità della gastronomia locale. Ci sono anche le esperte che insegnano a preparare questa famosa pasta fresca, con vere lezioni di impasto. L’intrattenimento musicale è affidato alla Società Filarmonica di Celle sul Rigo. INFORMAZIONI - www.sagradeipici.it .