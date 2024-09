Sagre di gusto: nel weekend i buoni sapori mediterranei

COUS COUS FEST, San Vito Lo Capo (Trapani) – Un evento ormai di grande tradizione e forte richiamo anima il lungomare di San Vito Lo Capo da venerdì 20 a domenica 29 settembre, per godersi il piacere di un piatto entrato a far parte dei patrimoni culturali immateriali UNESCO. Il cous cous, lo squisito piatto che si mangia in tutto il bacino del Mediterraneo, ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture, in occasione della festa viene preparato in oltre 20 ricette, servite ogni giorno a pranzo e a cena. Il ticket di degustazione dà diritto a un piatto di cous cous a scelta (da quello alla Sanvitese, con pesce, a quello a base di montone o di pollo, al vegetariano e anche a quello senza glutine) e a un dolce della tradizione siciliana. Tra gli eventi in programma spiccano i Campionati di Cous Cous, in cui numerosi chef professionisti provenienti da tutto il mondo si sfidano per aggiudicarsi il titolo di Miglior Chef del Cous Cous Fest, e l’edizione per i giovani “chef in erba”, in cui quattro studenti degli istituti alberghieri di tutta Italia si cimentano nella preparazione di questo piatto: in occasione del contest “Next Generation” proveranno in 45 minuti a realizzare una ricetta. Chi vincerà potrà poi affiancare lo chef italiano durante il Campionato del Mondo. La manifestazione, oltre a essere un’occasione di festa, propone sfide gastronomiche, sapori e momenti di approfondimento. Non mancano spettacoli con artisti di fama internazionale. Informazioni: www.couscousfest.it.