Ville Aperte in Brianza: appuntamento con fascino e storia

FASCINO E STORIA - Dal 14 al 29 settembre 2024, per tre fine settimana consecutivi, l’eccezionale opportunità di visitare dimore normalmente inaccessibili e scoprire le ville di delizia, gioielli architettonici costruiti a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo, dedicandosi ad attività di svago. Cinque le province lombarde “coinvolte”: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. “Trame di bellezza" è il leit-motiv di quest’anno: dopo il successo dell’edizione primaverile con oltre 25mila presenze, nella versione autunnale la rassegna amplierà l’offerta a 210 gioielli artistici in 90 comuni della Lombardia (8 quelli che partecipano per la prima volta in questa edizione, Calolziocorte e Colle Brianza per la Provincia di Lecco; Como, Colverde e Novedrate per Como e Cernusco sul Naviglio, Rho e Vimodrone per Milano).



BRIANZA CLASSICA - Ad aprire l’edizione autunnale sarà l’associazione Early Music Italia che sabato 14 settembre 2024 in Villa Reale a Monza delizierà il pubblico con un concerto presentato all’interno della loro rassegna musicale “Brianza Classica”. La performance è gratuita e le prenotazioni apriranno il 5 settembre su Eventbrite. Nella rassegna delle novità e progetti speciali, torna in questa edizione l’incontro tra il Festival del Parco di Monza e Ville Aperte in Brianza: nella giornata di apertura del 14 settembre, infatti, i visitatori potranno godere di una serie di eventi dedicati, insieme ad iniziative per bambini e famiglie con il Junior Fest (il 29 settembre), che porterà attività alla scoperta e sensibilizzazione del patrimonio faunistico e botanico del Parco.



VILLE APERTE - Anche l’edizione Autunno di Ville Aperte in Brianza sarà declinata nell’attività di Ville Accessibili. In collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Co.De.Bri (Consorzio Desio Brianza), la Provincia MB promuove il progetto “Senso Comune” con visite guidate e laboratori che renderanno accessibile e fruibile a tutti il patrimonio culturale del territorio. A fare da guide saranno ragazzi con disabilità, che illustreranno le bellezze di Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio, il 22 settembre, di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, il 28 settembre, e di Villa Zari a Bovisio Masciago il 29 settembre.



ITINERARI SPECIALI - Diversi inoltre gli itinerari speciali proposti in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, per portare i visitatori alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le dimore di delizia: il 14 settembre a Monza “A tu per tu con l’alabardiere”; il 16 settembre “Monza fiorita: liberty e decò”; il 21 settembre, sempre a Monza, “Una passeggiata intorno a 400 anni di storia”; il 28 settembre ancora a Monza le visite per famiglie “Il bestiario del Duomo” mentre il 29 settembre si andrà alla scoperta di “Oreno, il borgo delle Ville”. In collaborazione con l’Associazione Cammino di Sant’Agostino, sono poi previsti tre momenti: due percorsi del Cammino del Fiore della Rosa, il 15 settembre da Lecco a Cassago Brianza, ed il 22 settembre da Montevecchia ad Imbersago. Il 14 settembre, invece, è in programma una pedalata “artistica e naturalistica” tra la Brianza Lecchese e Monzese, per ammirare la bellezza dei paesaggi lacustri che si ritrovano anche nella mostra “Il Tour dei Lose”, presso Villa Sironi ad Oggiono, con alcune delle più suggestive stampe a colori delle vedute della Brianza dipinte nell’Ottocento dai coniugi Federico e Carolina Lose.