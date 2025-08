Sagre di gusto: tutti i sapori dell’estate

AGOSTAROLA PORK FEST, Siror (Trento) - Il 9 agosto torna a Siror, tra i monti del Trentino, Il tradizionale appuntamento agostano dedicato a prelibatezza a base di maiale. La serata si accenderà con l’apertura dello stand gastronomico dalle ore 19.00 e con il profumo irresistibile della porchetta croccante, delle saporite luganeghe e della fumante polenta, preparate secondo la tradizione, oltre a tanto altro. A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente, la musica travolgente dei Tirataie che farà ballare e cantare durante l’intera serata. Ottimo cibo e ottima musica, il modo perfetto per celebrare l'estate in un'atmosfera di festa e allegria. Informazioni: www.sanmartino.com



FASOLARI IN FESTA, Marano Lagunare (Udine) - Dall’8 al 17 agosto questo incantevole borgo marinaro del Friuli Venezia Giulia dedica una popolarissima sagra al suo prodotto d'eccellenza, gli squisiti fasolari, molluschi bivalvi molto apprezzati nelle regioni costiere dell’Adriatico. Simili alle vongole ma di dimensioni più generose, si distinguono per la conchiglia robusta e liscia, dal colore che va dal rossastro all’arancione chiaro. La loro carne, tenera e dal sapore delicato ma intenso di mare, li rende protagonisti di numerose ricette tradizionali, sia crudi che cucinati. I chiostri di Fasolari in Festa Aprono tutte le sere dalle 18:30 ma il 10, il 15 e il 17 agosto sono aperti anche a pranzo a partire dalle 12.00. Si potranno degustare antipasto del pescatore, peverasse e cozze al salto, sarde e mazzancolle in saor, fasolari crudi, ostriche, fritto misto di mare. Il 15 agosto grande festa con la processione della Madonna della salute tra fuochi d'artificio. Informazioni: Facebook



FESTA IN CIASSA, Diano Castello (Imperia) - La Festa in Ciassa, che si terrà il 9-10 agosto, si ripete ogni estate in due diversi week end, uno di luglio (con piatti tipici e prevalentemente di terra) ed una ad agosto (con piatti tipici e prevalentemente di pesce). Viene organizzata e gestita dall’Associazione Amici del Castello e nelle 4 serate (distribuite appunto su due fine settimana) sono sempre previste serate danzanti con orchestre e gruppi musicali. E’ un evento che ormai da diversi anni attira diverse centinaia di visitatori per serata, attratti dalla qualità dei piatti cucinati e dalla bellezza del contesto in cui si svolge. Quest’anno la seconda serata di agosto, ovvero quella di domenica 10 agosto, coinciderà anche con l’evento organizzato dal Comune su Vs richiesta, “il Borgo dei desideri”, con la realizzazione di un concerto jazz in piazza Mons. Massone. Informazioni: Facebook



ROCCA DA BERE, Offagna (Ancona) - Nel cuore delle Marche, Offagna invita a un viaggio tra storia e sapori con Rocca da Bere, l’evento enogastronomico che, ogni lunedì e giovedì fino al 25 settembre, unisce la visita guidata alla suggestiva Rocca medievale alla degustazione dei vini locali. Due appuntamenti settimanali per scoprire il meglio della tradizione vinicola marchigiana: il lunedì si brinda con i vini biologici della storica Cantina Malacari (dal 1668), mentre il giovedì si esplorano le etichette giovani e fresche della Vigna della Cava. Ogni serata inizia alle 18:00 con la visita culturale e si conclude tra calici e colline, in un’atmosfera autentica e rilassata. Prezzi accessibili anche per famiglie e ragazzi. Un’occasione perfetta per chi ama il buon vino, la storia e il paesaggio marchigiano. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: www.visitoffagna.it



FESTA DEL VINO E DELLE TRADIZIONI, Gete (Salerno) - A Gete, bella frazione di Tramonti (il polmone verde della costiera amalfitana, nel suo immediato entroterra) festoso appuntamento l’11 e il 12 agosto con la Festa del vino e delle tradizioni. L'evento, molto partecipato dalle persone del posto e dai turisti, celebra il famoso vino Tintore, vanto di questa terra, e altri pregiati vini locali, offrendo degustazioni in cantina e no, stand gastronomici con piatti tipici, dimostrazione di antichi mestieri, il tutto con il contorno di musica popolare, danze folkloristiche, mostre artistiche, mercatini artigianali e intrattenimento per i bambini. La festa si svolge per le vie del borgo con un percorso e enogastronomico anche tra antichi vigneti. L’appuntamento è una piacevole esperienza immersiva che permette di conoscere i sapori del territorio e di incontrare direttamente i produttori. Informazioni: Facebook