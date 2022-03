Sagre di gusto: gli appuntamenti più buoni del fine settimana

Gli appuntamenti in montagna si avviano alla conclusione, mentre si fanno strada le passeggiate nel verde e i classici momenti in cui stare all’aria aperta, gustando con gli amici i sapori più sfiziosi offerti dallo street food . Ecco allora qualche appuntamento con le gioie del palato , ma anche per abbinare una camminata outdoor alla scoperta di cantine e bellezze architettoniche, in programma nell ’ultimo weekend di marzo, da venerdì 25 a domenica 27.

HAPPY CHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero, Trentino-Alto Adige – Continuano, tra le montagne patrimonio Unesco, gli appuntamenti con l’aperitivo trendy, dedicato ai formaggi di montagna in connubio con vino e birra. Si prosegue fino al -25 marzo, alla scoperta dei deliziosi prodotti caseari delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, da gustare insieme a uno spumeggiante calice di vino trentino o con un boccale della caratteristica birra artigianale locale. Gli aperitivi sono accompagnati da spettacoli a tema tra i rifugi, le baite e le piste da sci delle località che ospitano la manifestazione. Il programma dettagliato degli appuntamenti è online sul sito: www.tastetrentino.it.

BEEF & SNOW - Val d'Ega, Alto Adige – Ancora buoni sapori in alta quota tra le montagne altoatesine, ma questa volta in Val d’Ega. I paesaggi innevati fanno da scenario a gustosissimi piatti di carne di manzo locale: fino a domenica 27 marzo, in una festa di sapori a disposizione di sciatori e appassionati di montagna nelle baite e nei rifugi dei comprensori sciistici di Obereggen, Carezza e Passo Oclini, per scoprire tra una discesa e l’altra, la bontà di tanti piatti tipici, anche sorprendenti. Tutte le specialità sono cucinate con carne proveniente dai pascoli locali. Per informazioni: eggental.com.

TRA VISELE E OLIVARI - Montebello Vicentino (Veneto) – Una bella camminata ludico- motoria tra pianura e collina, in programma domenica 27 marzo a Montebello Vicentino, tra pianura e collina, alla scoperta di vigneti, ulivi, borghi e castelli. Il gruppo Podistico Montebello organizza la sesta edizione di “Tra Visele e Olivari”, la marcia non competitiva che si snoda lungo cinque diversi percorsi per adattarsi a tutte le gambe: il più facile, di 4,5 km, è adatto anche a carrozzine e passeggini: si passa ai 7 km pianeggianti con due soste in altrettante cantine del territorio. Per chi ha gambe più forti e buon allenamento può affrontare i tre percorsi più impegnativi: uno da 13 km (anche in questo sono previste due soste in cantina); da 20 km, molto panoramico che raggiunge anche il Castello dei Matraversi, e quello da 32 km che ricalca il percorso da 20 e aggiunge un anello di 10 km. La partenza è da Piazzale del Donatore a Montebello Vicentino a partire dalle ore 07.00. Tutti i percorsi, anche quello più breve, prevedono almeno due punti ristoro, senza contare quello finale. Il costo dei ristori è compreso nella quota di partecipazione. Informazioni e iscrizioni sul sito: www.traviseleolivari.it

100% PUGLIA - Arcore (Monza) Da giovedì 24 a domenica 27 marzo i sapori di Puglia si trasferiscono nella cittadina brianzola di Arcore: piazza Pertini si veste dei colori e dei profumi di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura, con tanto di ulivi, trulli e Persino con le sontuose luminarie tipiche delle feste pugliesi. A disposizione dei partecipanti c’è il miglior street food pugliese, con squisiti prodotti dolci e salati, accompagnati dalle migliori birre del territorio, bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianato e hobbisti. Non mancano le esibizioni degli artisti di strada, spettacoli di danza e musica. Ingresso gratuito. Orari: giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato dalle 11.00 alle 24.00; domenica dalle 11.00 alle 22.30. Informazioni sulla pagina dedicata di Facebook.



ROLLING TRUCK STREET FOOD, Novara - Buon mangiare e buon bere anche in Piemonte, a Novara, dove da venerdì 25 a domenica 27 marzo i coloratissimi e invitanti food track si danno appuntamento in piazza Puccini per una festa dai mille sapori. Rolling Truck Street Food è un viaggio itinerante all’insegna del gusto e della cultura gastronomica, tra i sapori tipici della cucina tradizionale italiana, uniti a quelli della cucina internazionale, creando aromi e profumi davvero invitanti. Non mancano birra spumeggiante, l’intrattenimento di artisti di strada e i migliori DJ set. Informazioni: www.rollingtruckstreetfood.net

TULIPANI A CORTE - Castello di Govone (Cuneo) - Appuntamento domenica 27 marzo con i meravigliosi tulipani selvatici, pronti alla fioritura primaverile, e con le atmosfere di corte offerte dalla splendida cornice del Castello Reale di Govone. Lo spettacolo offerto dai giardini è incantevole, con pennellate di rosso che si alternano all’azzurro delle pervinche e al blu dei muscari. Si passeggia tra queste romantiche fioriture mentre si ascolta il sottofondo di musiche d’epoca, oppure si visita il castello e una mostra d’arte, mentre i bambini possono giocare e assistere a spettacoli all’aperto pensati apposta per loro. Info: www.castellorealedigovone.it.

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO DELLE CRETE SENESI, San Giovanni d’Asso (Siena) – Domenica 27 marzo la Val d’Orcia, nel cuore delle Crete Senesi, ospita la mostra mercato del Tartufo Marzuolo. Teatro della manifestazione è San Giovanni d’Asso: nel centro del borgo è allestito un mercatino dedicato alla vendita di prodotti enogastronomici di filiera corta, prodotti bio e oggetti di artigianato: musica, degustazioni, show cooking e altre iniziative di qualità completano il programma della giornata. Protagonista è, naturalmente, questa pregiata varietà di tartufo, conosciuto anche come Bianchetto perché è una varietà del più blasonato tartufo bianco: si raccoglie nel periodo compreso tra gennaio e aprile. In occasione della sagra si può fare anche un tour a bordo del treno storico a vapore “Treno Natura”. Per informazioni: www.tartufodisangiovannidasso.it

FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO - Vicchio di Mugello (Firenze) – Weekend di gusto a due passi da Firenze per tutto il mese di marzo: fino a domenica 27, nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello, si trascorrono giornate all’insegna del divertimento e dei buoni sapori. La splendida natura di lago Viola è la cornice perfetta per assaporare a pranzo e a cena i piatti classici della tradizione proposti negli stand gastronomici (al coperto): ci sono i tortelli di patate, rigorosamente fatti a mano, maialino, bistecche e arrosticini succulenti cotti sulla brace. Per chi lo preferisce, è attivo anche un servizio di cucina d’asporto. Non mancano l’area giochi per i bambini, uno spazio merende, momenti di svago e divertimento. Per info e prenotazioni: www.facebook.com/festadeltortello

FESTA DEL CIOCCOLATO, Fondi (Latina) – La cittadine laziale ospita per la prima volta una tappa del tour dei Maestri Cioccolatieri: da venerdì 25 a domenica 27 marzo nella splendida cornice dell’anfiteatro: gli stand dei Maestri Cioccolatieri, sono posizionati in piazza Alcide De Gasperi, provengono da tutta Italia e offrono delizie a profusione, con tutto il meglio della produzione artigianale. Gli stand sono a disposizione dele pubblico dalle 10 del mattino fino a notte, con degustazioni e vendita. Per i bambini ci sono Il Choco Play e il Choco Lab, laboratori didattici dedicati alla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito della manifestazione. INFO: https://festedelcioccolato.it/.