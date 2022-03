Trentino: prelibatezze in bicicletta con Taste&Bike

Taste&Bike raccoglie una serie di suggerimenti dedicati dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino a piacevoli ed inusuali esperienze di gusto, che si possono fare in diverse stagioni dell’anno seguendo itinerari suggestivi. Si tratta di percorsi a tappe, gestibili in totale autonomia, che prevedono una serie di soste tra specialità culinarie e vini straordinari presso gli associati della Strada.



Sapori trentini al 100% - Passo dopo passo o pedalata dopo pedalata, ci si potrà quindi soffermare presso i diversi produttori enogastronomici per visite dedicate e immancabili degustazioni finali. E poi ripartire alla volta di uno dei tanti ristoranti che propongono piatti 100% trentini abbinati a vini locali. Non mancano le occasioni per fare un tuffo nella storia o simpatiche pause in fattoria, ma anche di partecipare a laboratori di cucina e creativi.



Itinerari personalizzati - Una quindicina i percorsi già dettagliati sul sito della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che si sviluppano in vari territori – dalla Valle dei Laghi alla Valle di Cembra, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, fino agli altipiani cimbri e alle zone del Bleggio e del Lomaso, passando ovviamente anche per il capoluogo di Trento – ma lo staff della Strada è a disposizione dell’ospite per creare delle alternative “tailor made” sulle specifiche esigenze di ognuno, oltre che per agevolare il noleggio delle bici, se necessario.



La clip - Nella clip di Taste&Bike viene raccontata in meno di tre minuti l’intensa giornata vissuta da due amici, che prende il via tra vigneti e stupendi panorami con una visita e una degustazione in cantina, prosegue in un castagneto secolare e con un meritato pranzo a base di prodotti di stagione e riprende con una visita a un apicoltore per degustare il miele locale, fino a concludersi con la sosta in un’altra cantina e un brindisi di commiato. Insomma, un concentrato di territorio e tipicità enogastronomiche, puntellato dalle molte attività che si possono vivere lungo la Strada.



Esperienze esclusive - Le Esperienze di Gusto, al pari dei Viaggi di Gusto, pacchetti della durata di due o più giorni, e delle vacanze costruite su misura, oltre ad offrire esperienze esclusive e memorabili, impreziosite dai racconti e dalle esperienze dei produttori, possono diventare anche delle originali idee regalo.



Per maggiori informazioni: www.tastetrentino.it