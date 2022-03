Courmayeur, Peak of Taste: il gusto sale in vetta

Oltre ad offrire piste innevate e vette mozzafiato, la stazione sciistica ospita la prima edizione di Peak of Taste, la rassegna di cene, stelle, aperitivi, merende e prodotti per vivere tutti i sapori della montagna , in una serie di eventi in cui l’enogastronomia sale ad alta quota. Si comincia sabato 5 e si prosegue fino a domenica 27 marzo.

I migliori interpreti della cucina di montagna, tra cui lo chef stellato di Courmayeur Paolo Griffa, Norbert Niederkofler, Tom Kerridge, Paul Ainsworth, Chicco Cerea, Matteo Baronetto, Andrea Berton, Alessandro Rapisarda e Alfredo Russo, sono protagonisti di numerosi eventi, come cene in quota, degustazioni, aperitivi e tanti altri momenti dedicati ai buoni sapori.



Si comincia sabato 5 marzo alle 20 nella cornice del Ristorante del Super G con “Taste The Stars”, appuntamento che ha come protagonisti gli chef Andrea Berton e Antonio Romano in una sfida culinaria in cui ogni portata è accompagnata da un brano musicale per enfatizzarne profumi e sapori.



Il weekend del 17 marzo si prosegue con Tom Kerridge, Paul Ainsworth e lo chef ambasciatore di Courmayeur Paolo Griffa del Petit Royal, in un’avventura gastronomica internazionale che si fonde con il calore e l'ospitalità tipica della montagna firmata da Mountain Gourmet Ski Experience, l’appuntamento annuale ideato da Heston Blumenthal and Momentum Ski. Sono in programma tre cene gourmet in quota: giovedì 17 marzo al Rifugio Monte Bianco, venerdì 18 marzo a La Chaumière, con il gran finale previsto sabato 19 marzo a Grand Hotel Royal e Golf, per la cena a sei mani con i tre chef protagonisti. Durante il giorno ci si dedica allo sport, dallo sci allo sleddog nella natura, ma se si sente la necessità di una pausa di ristoro sono possibili soste di gusto, come il pranzo di venerdì al rifugio Maison Vieille e quello del sabato a Chateau Branlant.

A conclusione dell’appuntamento, domenica 20 marzo è in programma un aperitivo con stuzzichini preparati allo Chalet de l’Ange, da gustare in abbinamento a cocktail speciali realizzati dai bartender de La Bouche, Le Grand Dahu e del Bar del Gigante di Le Massif.



L’apice di Peak of Taste è in programma nel weekend del 26 marzo: ben otto stelle Michelin sono riunite per un evento in partnership con Skyway Monte Bianco e con il Grand Hotel Royal e Golf. Sabato 26 è in calendario l’aperitivo più “alto” d’Europa: alle ore 18.30 alla Stazione Punta Helbronner di Skyway (la più alta del percorso, a 3466 metri di altitudine) si svolge “Bollicine@3.466”, che all’ora del tramonto porta gli ospiti a un passo dal cielo per degustare prodotti d’eccellenza. A seguire si scende a 2.173 metri , presso la stazione intermedia del Pavillon per “Il cielo e le stelle”, una cena con i più grandi interpreti della cucina contemporanea di montagna.

Nel corso del weekend c’è spazio anche per abbinamenti insoliti con “Cioktail - I simboli di Torino salgono in montagna”: venerdì 25 marzo dalle 18.30 un aperitivo a base di cocktail gourmet stuzzica l’appetito nei locali del centro del paese, grazie a una selezione di drink da abbinare alla pasticceria salata. Domenica 27 marzo la giornata è all’insegna della dolcezza: dalle 10 nei locali di Plan Chécrouit un maestro cioccolatiere serve cioccolata calda artigianale per accompagnare biscotteria d’eccellenza.

Info: www.courmayeurmontblanc.it/it/peak-of-taste