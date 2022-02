Trekking tra le stelle, in Val di Sole il cielo più bello d'Italia

Best of the Bahamas in 10 imperdibili proposte

La certificazione è arrivata da Astronomitaly che ha stabilito che il cielo di Ossana è uno dei più belli d’Italia e fra i migliori luoghi dove osservare le stelle e la Via Lattea.



Trekking sotto la Via Lattea - Chiudi gli occhi e immagina l'esperienza: un trekking in mezzo al bosco all’imbrunire, la vista dei monti e della valle che si aprirà davanti a te una volta arrivati a destinazione e l’atmosfera di silenzio e pace che ti farà ritrovare un contatto diretto con la natura. Lì potrai ammirare i corpi celesti da vicino grazie all’aiuto di telescopi e laser che ti daranno la possibilità di vedere meglio le stelle, ad accompagnarti ci saranno esperti astronomi che ti sveleranno tutto sui segreti che si celano dietro a costellazioni, stelle e pianeti.



Astrotrekking - Se la natura e i corpi celesti ti affascinano non ti resta che provare l’astrotrekking. E’ un’attività che si può svolgere tutto l’anno, in ogni stagione e che in inverno, con il candore della neve che riluce anche al buio, è ancora più affascinante.



Per magggiori informazioni: www.visitvaldisole.it - www.astronomitaly.com