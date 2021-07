Romagna: una settimana con la Notte Rosa

Una settimana invece di un weekend, la Costa e l'entroterra romagnoli saranno i palcoscenici naturali sui quali si distribuiscono 160 eventi, con grandi nomi della musica e della cultura e tanti eventi per tutta la famiglia, nel totale rispetto delle norme di sicurezza, con prenotazione obbligatoria e accessi contingentati. Prestigiosi come sempre gli “invitati” al Capodanno dell’Estate Italiana, ora diventato “Pink Week”: si apre lunedì 26 luglio a Rimini con uno dei nomi di punta della danza, Kledi Kadiu, e si chiude domenica 1 agosto con Riccardo Fogli all’alba sulla spiaggia di Riccione e il compositore e musicista Remo Anzovino al tramonto sull’Appennino Forlivese, a San Piero in Bagno.



Una settimana di musica e cultura - Tra i due appuntamenti, un’intera settimana di musica e intrattenimento con tanti protagonisti illustri, da godersi anche grazie ai pacchetti soggiorno ad hoc proposti dagli operatori turistici. Quest’anno alla Pink Week, solo per citarne alcuni, Enzo Iacchetti (Rimini, 27 luglio), Orchestra di Piazza Vittorio (Cesena, 28 luglio), Sottotono, Dotan e Lorenzo Fragola con AKA7even (per RDS Estate a Rimini, rispettivamente il 29, 30 e 31 luglio), Arisa (Cesenatico, 29 luglio), Zen Circus (Verucchio, 29 luglio), Modena City Ramblers con Dario Vergassola (Santarcangelo di Romagna, 29 luglio), Vittorio Sgarbi che “racconta” Federico Fellini e Guido Cagnacci, Morgan e gli Extraliscio (Rimini, 30 luglio), Mahmood, Noemi e Carl Brave (per Deejay on Stage a Riccione, 30 luglio), Piero Pelù (Gatteo Mare, 30 luglio), Giusy Ferreri (Misano Adriatico, 30 luglio), Mirko Casadei (Santarcangelo di Romagna, 30 luglio), Paolo Cevoli (Vergiano di Rimini, 30 luglio), “The Legend of Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno (Riminiterme, 31 luglio all’alba), Diodato (Rimini 31 luglio), Bugo (Coriano, 31 luglio), l’omaggio di Elio a Enzo Jannacci (Cervia, 31 luglio), Riki con Astol (Bellaria, 1 agosto) e Pupi Avati (Ravenna, 1 agosto).



Appuntamenti enogastronomici - E poi tanti appuntamenti dedicati alla danza, eventi pensati per i più piccoli, intrattenimento, cultura, enogastronomia, monumenti ed edifici illuminati di rosa, l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte lungo tutta la Riviera Romagnola (venerdì 30 luglio), e motori “in rosa”. Sì, perché tra il 29 luglio e il 1 agosto il Misano World Circuit ospiterà la Women’s European Cup, il primo Campionato Europeo Femminile su moto di 300 cc di cilindrata, con sessioni di prove e gara (sabato 31) in notturna. La giovane e velocissima pilota spagnola Maria Herrera indosserà per l’occasione un casco personalizzato Notte Rosa, che andrà al vincitore di una lotteria ad estrazione che si terrà sabato sera, ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per le cure del tumore al seno.



Pink week per i più piccoli - Lunedì 26 luglio serata dedicata ai più piccoli a Lido di Spina (Fe): in Piazzale Caravaggio alle 21.15 va in scena All’InCirco in “Pu-pazzi d’amore” storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici. Anche martedì 27 la Pink Week si apre con il sorriso dei più piccoli, grazie alla 31a edizione del Festival dei Burattini a Santarcangelo, all’interno del programma “Sferisterio per i bimbi”. La Compagnia Tanti Cosi Progetti di Danilo Conti e Antonella Piroli entrerà in scena con "La gallinella rossa" spettacolo adatto per adulti e bambini a partire dai 3 anni.



Appuntamenti a Bellaria - Non è finita: il 30, 31 luglio e il primo agosto La Notte Rosa dei Bambini (Bellaria) alle 21, con ingresso gratuito: Titti e Silvestro sfileranno per il centro di Bellaria per regalare divertenti immagini dell’estate. Il primo agosto In Piazzale Capitaneria di porto, alle 24, con ingresso gratuito: spettacolo pirotecnico in occasione della Notte Rosa con fuochi artificiali in contemporanea su tutta la Riviera.



Per maggiori informazioni: www.lanotterosa.it