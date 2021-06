Friuli Venezia Giulia: la cucina del futuro in dieci cene

10 serate in 30 giorni - La Nuova Cucina Capitolo 2 si articolerà in 10 serate, uniche e speciali, che si svolgeranno in altrettanti locali associati a Friuli Venezia Giuli Via dei Sapori, con l’eccezione di Trieste, dove la serata sarà ambientata sul mare, ospitata da un ristoratore Amico. Le serate si terranno il martedì e il giovedì, dal 29 giugno al 29 luglio. Protagonisti saranno 4 chef (due del Consorzio e due dei locali emergenti), che confrontandosi e lavorando insieme, hanno creato un menu assolutamente inedito, con piatti creati appositamente per l’occasione, in cui si interpreterà la tradizione in modo contemporaneo.



La tradizione diventa contemporanea - Un menu importante di 6 portate, che prenderà in via con uno speciale benvenuto della cucina creato a otto mani, a cui seguono uno o due antipasti, uno o due primi, il secondo e il dolce. Il tutto sarà arricchito da raffinate squisitezze dei partner del progetto: dalla selezione dei vini in abbinamento (saranno oltre cinquanta, cinque per ogni serata, oltre ai dolci), ai distillati che accompagneranno i dessert creati non solo dagli chef dei ristoratori, ma anche da maestri pasticceri e cioccolatai della regione. I menu sono pubblicati su www.fvg-lanuovacucina.it, dove sono raccontati tutti gli attori della Nuova Cucina. La prenotazione alle cene è obbligatoria e va fatta direttamente ai ristoranti.



Dal mare alle Alpi - Questi i ristoratori di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, distribuiti in tutta la regione dal mare alle Alpi, che hanno dato vita all’iniziativa: Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, All’Androna di Grado, Campiello di S. Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Costantini di Tarcento, Da Nando di Mortegliano, Da Toni di Gradiscutta, La Subida di Cormòns, La Taverna di Colloredo di M.Albano, La Torre di Spilimbergo, Lokanda Devetak di San Michele del Carso, Mondschein di Sappada, Ristorante Ilija di Tarvisio, Vitello d’Oro di Udine.



Per maggiori informazioni: www.fvg-lanuovacucina.it